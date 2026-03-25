Ronaldo defende Neymar na Seleção Brasileira: 'Pode ajudar'

Ronaldo voltou a defender publicamente a presença de Neymar na Seleção Brasileira. Após o camisa 10 do Santos ficar de fora da atual lista do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos de março, o Fenômeno concedeu uma entrevista recente à CNN destacando a importância tática e técnica do craque para a Copa do Mundo de 2026.

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Para o pentacampeão mundial, a condição física é o principal critério a ser avaliado neste momento. Ele enfatizou que, se o atleta estiver recuperado, sua convocação é indispensável, mesmo que não atue durante todos os minutos do torneio.

— Se ele estiver fisicamente bem, eu acredito que o Ancelotti vai levá-lo para a Copa do Mundo e ele pode ajudar muito durante a competição. Talvez não vá jogar todas as partidas ou não vá jogar a totalidade dos minutos. Mas o Neymar taticamente é um jogador muito importante, que já demonstrou todo o seu valor em todos os times pelos quais passou — afirmou o ex-jogador à emissora.

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Ronaldo reforçou que a qualidade do atacante é inquestionável e que a decisão final deve passar apenas pela questão clínica na hora de fechar o grupo que irá aos Estados Unidos, México e Canadá.

— Ultimamente ele tem passado por lesões importantes, mas não há dúvidas tecnicamente para levá-lo a uma Copa do Mundo. Há muitos jogadores tecnicamente bons que podem ser convocados, mas se o Neymar estiver bem, eu o levaria — completou.

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Neymar em Santos x Vasco (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)

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Essa firme defesa não é uma novidade na postura de Ronaldo. Em setembro do ano passado, durante um evento em São Paulo, ele já havia classificado Neymar como uma peça insubstituível e alertou que a Seleção não possui outro atleta com a mesma capacidade de decisão.

— Ele é um jogador determinante para a seleção brasileira. Não temos outro jogador como o Neymar. E a gente espera que ele esteja 100% para Copa, porque, se ele estiver, com certeza nós vamos ter resultados melhores do que se ele não estiver — disse o Fenômeno na ocasião.

Na mesma época, o ex-atacante fez questão de rebater os críticos que apontavam um suposto descaso do camisa 10 com o tratamento de sua grave lesão no joelho. Demonstrando profunda compreensão pelo momento delicado do atleta, Ronaldo usou o exemplo de outros esportistas para ilustrar a dificuldade da recuperação.

— É um exagero por parte dessa minoria que acredita que é um descaso dele. Quem viveu no futebol entende perfeitamente quão difícil é voltar de uma lesão e pegar ritmo e confiança novamente. Ele está no tempo certo. Outro dia, eu estava jogando tênis com a Luisa Stefani, campeã no São Paulo Open de duplas, e ela na mesma época do Neymar teve uma lesão no ligamento cruzado. Até hoje ela sente dor. É um processo que tem que ir aos poucos mesmo — finalizou o pentacampeão.

Neymar e Ronaldo no Mercado Livre Experience 25 (Foto: Divulgação)

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