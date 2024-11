Raphinha ou Vini Jr? Veja aproveitamento dos possíveis batedores de pênalti da Seleção

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, afirmou que Vini Jr não será mais o batedor de pênaltis do Brasil, em entrevista coletiva realizada na segunda-feira (18). O treinador definiu que, caso haja uma penalidade máxima no confronto com o Uruguai, Raphinha será o batedor. A decisão veio após o atacante do Real Madrid desperdiçar uma cobrança diante da Venezuela no último jogo.

Pensando nisso, o Lance! analisou o aproveitamento nas cobranças dos principais batedores do Brasil (Raphinha, Vini Jr e Lucas Paquetá). A base de dados usada é a do site "Transfermarket".

🔢 Aproveitamento de pênaltis

Raphinha

🥅 11 cobranças

⚽️ 10 convertidas

❌ 1 perdida (2017)

📈 91% de aproveitamento

Vini Jr

🥅 9 cobranças

⚽️ 7 convertidas

❌ 2 perdidas (2018, 2024)

📈 78% de aproveitamento

Lucas Paquetá

🥅 8 cobranças

⚽️ 7 convertidas

❌ 1 perdida (2024)

📈 87% de aproveitamento

O Brasil enfrenta o Uruguai com a escalação formada por Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner; Gerson, Bruno Guimarães, Raphinha; Vinícius Júnior, Savinho e Igor Jesus.

Além dos nomes citados, os defensores Marquinhos e Ederson já bateram pênaltis importantes na carreira. Lucas Paquetá começa a partida contra a Celeste no banco de reservas. Ao lado dele, Andreas Pereira, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli também são opções na penalidade máxima.

A Seleção Brasileira recebe o Uruguai, às 21h45 (de Brasília) desta terça-feira (19), em busca de dar mais um passo para a classificação para a Copa do Mundo de 2026. A partida marca o último teste da Amarelinha em 2024.

