Por onde anda Ricardo Rocha, ex-zagueiro da Seleção?

Ricardo Rocha foi um dos zagueiros mais respeitados do futebol nacional, destacando-se tanto nos clubes por onde passou quanto na Seleção Brasileira. Com uma carreira marcada por títulos e uma liderança notável em campo, ele se consolidou como um dos grandes nomes da zaga brasileira nos anos 1980 e 1990. Desde a aposentadoria, Ricardo Rocha manteve sua relação com o futebol, atuando em diversas frentes ligadas ao esporte. O Lance! te conta por onde anda Ricardo Rocha.

A trajetória de Ricardo Rocha no futebol e na Seleção

Ricardo Rocha começou sua carreira profissional no Santo Amaro, em Pernambuco, mas foi no Santa Cruz e, posteriormente, no Guarani, que ele ganhou destaque e chamou a atenção do cenário nacional. Suas atuações seguras e a capacidade de comandar a defesa levaram-no a conquistar títulos importantes, e logo ele foi transferido para o São Paulo. Pelo clube paulista, ele rapidamente se tornou uma peça-chave, conquistando o Campeonato Paulista de 1989.

Ricardo também atuou por grandes clubes brasileiros, como Vasco, Fluminense e Flamengo, além de ter uma experiência internacional pelo Real Madrid, na Espanha. Ele era conhecido por sua força defensiva e habilidade de organização em campo, características que também o tornaram uma presença constante na Seleção Brasileira. Ricardo foi convocado para duas Copas do Mundo, em 1990 e 1994, sendo campeão mundial com a Seleção em 1994, embora tenha jogado apenas a partida de estreia antes de se lesionar.

Conquistas e legado de Ricardo Rocha

Além do título mundial com a Seleção Brasileira, Ricardo Rocha também teve conquistas importantes ao longo de sua carreira. Pelo Vasco, conquistou o Campeonato Carioca de 1992, e, pelo Real Madrid, foi campeão da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha. Seu legado é marcado por sua postura ética, espírito de liderança e dedicação ao esporte, qualidades que o tornaram um exemplo para os zagueiros das gerações seguintes.

Mesmo após se aposentar, Ricardo continuou envolvido no futebol, trabalhando como comentarista e coordenador técnico. Em 2018, ele foi convidado para assumir a coordenação técnica do São Paulo, função em que utilizou sua vasta experiência para contribuir com o desenvolvimento do clube e de seus atletas. Essa posição reforçou seu vínculo com o futebol e demonstrou sua capacidade de análise e gestão esportiva.

Por onde anda Ricardo Rocha?

Desde que deixou o cargo de coordenador técnico no São Paulo, Ricardo Rocha tem se dedicado a outras atividades relacionadas ao futebol. Ele é presença constante em eventos e entrevistas, onde compartilha sua visão sobre o esporte e relembra os momentos mais marcantes de sua trajetória. Além disso, Ricardo Rocha trabalha como comentarista esportivo, participando de programas de televisão e rádio, onde oferece sua experiência e opinião sobre o futebol brasileiro e internacional.

Por onde anda Ricardo Rocha? O ex-jogador está envolvido em projetos sociais voltados para o desenvolvimento de jovens atletas em comunidades carentes. Ele acredita que o esporte pode ser uma ferramenta poderosa para a inclusão social e busca inspirar novas gerações de jogadores, transmitindo os valores que marcaram sua carreira. Com uma rotina ativa e próximo ao público, ele segue como uma figura querida no futebol nacional.

Clubes em que Ricardo Rocha jogou, além da Seleção

1982 Santo Amaro

1983–1984 Santa Cruz

1985–1988 Guarani

1988 Sporting CP

1989–1991 São Paulo

1991–1993 Real Madrid

1993 Santos

1994–1995 Vasco da Gama

1996 Olaria

1996 Fluminense

1997–1998 Newell's Old Boys

1998–1999 Flamengo