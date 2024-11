Dorival aponta substituto de Vini Jr para bater pênaltis na Seleção

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, afirmou que Vinicius Júnior não será o batedor de pênaltis do Brasil, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (18). O treinador definiu que caso haja uma penalidade máxima no confronto com o Uruguai, Raphinha será o batedor.

continua após a publicidade

➡️ Ronaldo Fenômeno quer presidir CBF e levar Guardiola para a Seleção

- Raphinha e Vini estavam preparados para os pênaltis. Acabou acontecendo dele bater (Vinícius Júnior). Amanhã, caso tenha, Raphinha vai ser o cobrador. Você só amadurece com experiências, você só amadurece passando por situações em sua vida e em sua carreira. Nós, da comissão técnica, damos toda liberdade sempre para os nossos homens de ataque, nós temos um ataque teoricamente que tem posições a serem respeitadas, porém com toda liberdade de movimentação - disse Dorival, acrescentando:

- O que nós cobramos é um momento em que se perca a bola, que o jogador volte. Ser autorizado aonde ele esteja, cumprindo as funções, ou por dentro, ou pelas extremas por fora, enfim. Mas que cada um tem funções e todos sabem aquilo que nós precisamos. Quem vai encontrar a melhor condução dentro de uma partida, ele próprio, conversar, nós conversamos, tem certeza que no seu clube muita coisa é falada, mas é individualmente que cada um encontra esse tipo de caminho e de soluções em campo. São jogadores de alto nível, precisam apenas serem orientados, que joguem de uma maneira organizada, mas que tenham liberdade de ações, é tudo que nós queremos que aconteça e que se repita com ele, não só com ele, como com todos aqueles que estejam ali à nossa frente, porque são jogadores de um poder de definição muito bom. De uma habilidade rara e que eles têm que aproveitar tudo isso que vem acontecendo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nesta terça-feira (19), a Seleção Brasileira recebe o Uruguai, às 21h45 (de Brasília), em busca de dar mais um passo para a classificação para a Copa do Mundo de 2026. A equipe de Dorival Júnior pode encerrar 2024 na vice-liderança das Eliminatórias em caso de vitória sobre a Celeste e um tropeço da Colômbia.