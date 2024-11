Por onde anda Flavio Conceição, ex-volante da Seleção?

Flavio Conceição foi um dos volantes mais talentosos e consistentes do futebol nacional nos anos 1990 e 2000, tendo passagem marcante por clubes europeus e pela Seleção Brasileira. Conhecido por sua habilidade defensiva e visão de jogo, ele conquistou importantes títulos ao longo de sua carreira. Desde a aposentadoria, Flavio Conceição manteve uma vida reservada, mas ocasionalmente participa de eventos esportivos e projetos de futebol. O Lance! te conta por onde anda Flavio Conceição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A trajetória de Flavio Conceição no futebol brasileiro e internacional

Flavio Conceição começou sua carreira profissional no Rio Branco-SP, mas foi no Palmeiras que ele realmente se destacou, chamando a atenção do futebol brasileiro e internacional. Ele chegou ao clube paulista em 1993 e rapidamente se tornou peça fundamental na equipe. Durante sua passagem pelo Palmeiras, conquistou o Campeonato Paulista em 1993 e 1994 e o Campeonato Brasileiro de 1994, entre outros títulos. Suas boas atuações lhe renderam convocações para a Seleção Brasileira, onde ajudou a equipe a conquistar o Torneio Pré-Olímpico e a Copa América em 1997.

As atuações de Flavio Conceição pelo Palmeiras o levaram a ser contratado pelo Deportivo La Coruña, na Espanha, em 1996, dando início a uma bem-sucedida carreira europeia. No Deportivo, ele se destacou como um dos principais volantes do campeonato espanhol, contribuindo para a conquista da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha. Seu desempenho o levou ao Real Madrid em 2000, onde jogou ao lado de grandes estrelas e ajudou o clube a vencer a Liga dos Campeões da UEFA em 2002.

continua após a publicidade

Conquistas e o estilo de jogo de Flavio Conceição

Flavio Conceição era conhecido por seu estilo combativo e pela capacidade de marcar o meio-campo, distribuindo passes e protegendo a defesa. Sua habilidade de transição entre defesa e ataque fazia dele um volante completo, capaz de iniciar jogadas e contribuir ofensivamente. Além dos títulos com o Palmeiras e na Europa, ele também teve uma importante passagem pela Seleção Brasileira, disputando a Copa América e outros torneios de prestígio.

Após sua passagem pelo Real Madrid, Flavio Conceição jogou pelo Borussia Dortmund, na Alemanha, e pelo Galatasaray, na Turquia, onde manteve seu estilo de jogo eficiente e seguro. Suas passagens por diversos clubes europeus demonstraram sua adaptabilidade e qualidade técnica, consolidando-se como um dos volantes brasileiros mais reconhecidos internacionalmente.

continua após a publicidade

Por onde anda Flavio Conceição?

Desde que se aposentou do futebol, Flavio Conceição tem mantido uma vida discreta, longe dos holofotes, mas sempre próximo ao mundo do futebol. Ele participou de alguns eventos e amistosos de veteranos, principalmente na Europa e no Brasil, onde reencontra antigos companheiros de time e ex-atletas com quem jogou.

Atualmente, Flavio Conceição reside no Brasil e trabalha com projetos voltados ao futebol, focando no desenvolvimento de jovens jogadores. Ele acredita que sua experiência em clubes de alto nível pode ser usada para orientar novas gerações e contribuir para a formação de novos talentos no país. Embora raramente apareça em público, Flavio Conceição é frequentemente convidado para entrevistas e eventos, onde compartilha sua visão sobre o futebol moderno e relembra momentos marcantes de sua carreira.

Por onde jogou Flavio Conceição?

1990–1993 Rio Branco-SP

1993–1996 Palmeiras

1996–2000 Deportivo La Coruña

2000–2004 Real Madrid

2003–2004 → Borussia Dortmund (empréstimo)

2004–2005 Galatasaray

2005 Panathinaikos