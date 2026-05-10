Futebol Internacional

Vini Jr se desentende com Raphinha e provoca arquibancada no título do Barça; veja vídeo

Após o apito final, os brasileiros se abraçaram

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/05/2026
20:35
Jogadores de Barcelona e Real Madrid trocaram empurrões (Foto: Josep LAGO / AFP)
Jogadores de Barcelona e Real Madrid trocaram empurrões (Foto: Josep LAGO / AFP)
O clima do El Clásico deste domingo não foi apenas de festa para o Barcelona. Durante a partida que selou o título espanhol, Vini Jr., atacante do Real Madrid discutiu com o compatriota Raphinha e, ao ser hostilizado pela arquibancada, respondeu aos torcedores catalães com uma provocação que gerou polêmica imediata. Veja o vídeo abaixo.

Além do desentendimento com Raphinha, que foi resolvido com um abraço entre os dois após o apito final, o camisa 7 merengue fez questão de lembrar a história do Real Madrid ao ser vaiado, fazendo o número 15 com as mãos para simbolizar as conquistas europeias do clube. Apesar das faíscas durante os 90 minutos, Vini Jr. demonstrou fair play ao parabenizar os jogadores e comissão do Barcelona pela conquista da La Liga ainda no gramado.

Como foi o jogo do título do Barcelona

O Barcelona garantiu a taça com uma vitória por 2 a 0, construída ainda no primeiro tempo. O time de Hansi Flick não deu chances ao rival e abriu o placar logo aos 8 minutos, com um golaço de falta de Rashford. Aos 17, Dani Olmo deu um passe de calcanhar para Ferran Torres marcar o segundo e selar o resultado.

O Real Madrid tentou reagir com Gonzalo García, que perdeu uma chance clara na frente do gol, mas a equipe sentiu o peso da crise interna que vive na temporada. No segundo tempo, o Barça apenas administrou a posse de bola e esperou o apito final para erguer o seu 29º troféu espanhol, o terceiro nos últimos quatro anos.

Jogadores do Barcelona comemoram gol contra o Real Madrid. (Foto: Josep Lago/AFP)
