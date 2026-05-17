menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Pré-convocado, Raphinha marca dois gols em vitória do Barcelona contra o Real Bétis

Brasileiro comanda vitória em dia de homenagens ao artilheiro polonês

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 17/05/2026
18:40
Favorite o Lance! no Google
Raphinha é um dos principais jogadores do Barcelona na temporada (Foto: Jaime Reina / AFP)
imagem cameraRaphinha é um dos principais jogadores do Barcelona na temporada (Foto: Jaime Reina / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Raphinha brilhou com dois gols e comandou a vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Real Betis, neste domingo, no Camp Nou, pela La Liga. A atuação de gala do camisa 11 acontece exatamente na véspera da convocação oficial de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que será anunciada nesta segunda-feira (18). Considerado nome certo na lista final da Seleção Brasileira, o atacante selou a manutenção dos 100% de aproveitamento do Barça em casa em uma noite marcada pela emocionante despedida de Robert Lewandowski.

continua após a publicidade

Relacionadas

Raphinha comemora gol em Barcelona x Real Bétis pela La Liga (Foto: Jaime Reina / AFP)
Raphinha comemora gol em Barcelona x Real Bétis pela La Liga (Foto: Jaime Reina / AFP)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida entre Barcelona e Real Bétis?

O Betis, que garantiu seu retorno à Champions League nesta temporada, fez a guarda de honra para o Barça, mas não facilitou as coisas. Raphinha abriu o placar após um erro de posicionamento do goleiro Álvaro Valles em uma cobrança de falta. O brasileiro estava inspirado e quase ampliou em outras duas oportunidades, parando em defesas difíceis.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o ritmo caiu e o Betis cresceu com a entrada de Isco. O jogo ficou perigosamente aberto, e o recorde de 19 vitórias em 19 jogos em casa de Flick parecia ameaçado. Foi então que a estrela de Raphinha brilhou novamente: após um erro de passe de Bellerín, o camisa 11 dominou e finalizou com precisão no canto para fazer o seu segundo no jogo.

Apesar de um pênalti polêmico convertido por Isco após falta de Gavi, o Barcelona controlou as ações finais para garantir os três pontos e fechar a temporada em casa com chave de ouro.

continua após a publicidade

A partida também teve um incentivo extra: a despedida de Robert Lewandowski. O polonês deixa um legado de 119 gols em 192 partidas e um exemplo de profissionalismo, tendo ajudado o clube em seus momentos financeiros mais difíceis. Em um belo gesto, Raphinha entregou a braçadeira de capitão ao camisa 9, que saiu de campo ovacionado e em lágrimas aos 35 minutos da etapa final.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias