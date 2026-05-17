Pré-convocado, Raphinha marca dois gols em vitória do Barcelona contra o Real Bétis
Brasileiro comanda vitória em dia de homenagens ao artilheiro polonês
- Matéria
- Mais Notícias
Raphinha brilhou com dois gols e comandou a vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Real Betis, neste domingo, no Camp Nou, pela La Liga. A atuação de gala do camisa 11 acontece exatamente na véspera da convocação oficial de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que será anunciada nesta segunda-feira (18). Considerado nome certo na lista final da Seleção Brasileira, o atacante selou a manutenção dos 100% de aproveitamento do Barça em casa em uma noite marcada pela emocionante despedida de Robert Lewandowski.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Na véspera da convocação, Endrick se despede do Lyon com derrota
Futebol Internacional17/05/2026
- Futebol Internacional
Como foram os brasileiros pré-selecionados por Ancelotti na rodada da Premier League
Futebol Internacional17/05/2026
- Futebol Internacional
Alvo de Palmeiras e Fluminense, Nino é campeão na Rússia
Futebol Internacional17/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi a partida entre Barcelona e Real Bétis?
O Betis, que garantiu seu retorno à Champions League nesta temporada, fez a guarda de honra para o Barça, mas não facilitou as coisas. Raphinha abriu o placar após um erro de posicionamento do goleiro Álvaro Valles em uma cobrança de falta. O brasileiro estava inspirado e quase ampliou em outras duas oportunidades, parando em defesas difíceis.
No segundo tempo, o ritmo caiu e o Betis cresceu com a entrada de Isco. O jogo ficou perigosamente aberto, e o recorde de 19 vitórias em 19 jogos em casa de Flick parecia ameaçado. Foi então que a estrela de Raphinha brilhou novamente: após um erro de passe de Bellerín, o camisa 11 dominou e finalizou com precisão no canto para fazer o seu segundo no jogo.
Apesar de um pênalti polêmico convertido por Isco após falta de Gavi, o Barcelona controlou as ações finais para garantir os três pontos e fechar a temporada em casa com chave de ouro.
A partida também teve um incentivo extra: a despedida de Robert Lewandowski. O polonês deixa um legado de 119 gols em 192 partidas e um exemplo de profissionalismo, tendo ajudado o clube em seus momentos financeiros mais difíceis. Em um belo gesto, Raphinha entregou a braçadeira de capitão ao camisa 9, que saiu de campo ovacionado e em lágrimas aos 35 minutos da etapa final.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias