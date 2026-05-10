Barcelona e Real Madrid se enfrentaram na tarde deste domingo (10) em partida que selou o título do Campeonato Espanhol para os donos da casa. A partida terminou 2 a 0 para a equipe catalã e, na reta final do jogo, uma discussão entre Raphinha e Vinicius Júnior chamou a atenção nas redes sociais.

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Após um empurra-empurra entre Trent Alexander-Arnold e Raphinha, o camisa 11 foi ao chão com as mãos no peito. Vinicius não gostou da queda do companheiro de Seleção, foi cobrá-lo e, assim, um bate-boca se iniciou entre os brasileiros.

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Veja alguns comentários de torcedores:

Raphinha foi campeão espanhol com o Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

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Como foi o El Clásico?

O Barcelona iniciou o clássico de forma avassaladora e precisou de pouco tempo para construir a vantagem. Logo aos 8 minutos, Rashford abriu o placar com um golaço de falta, acertando o canto de Courtois. A pressão continuou e, aos 17, Ferran Torres ampliou após uma linda jogada: Dani Olmo foi lançado na área e serviu o companheiro com um passe de calcanhar para o fundo das redes. O Real Madrid ainda teve a chance de diminuir aos 23 minutos com Gonzalo García, que saiu cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a oportunidade de recolocar os merengues no jogo.

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A etapa final teve um ritmo mais morno, com o Barcelona controlando a posse e o Real Madrid demonstrando o abatimento físico e psicológico da crise que assola o vestiário de Arbeloa. Aos 10 minutos, Ferran Torres quase marcou o terceiro, mas parou em um milagre de Courtois. O Real chegou a balançar as redes aos 17 com Bellingham, mas o lance foi anulado por impedimento. Com o passar do tempo, as equipes pareceram conformadas com o placar, e o estádio deu início ao coro de "Campeones".

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