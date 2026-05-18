A lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo foi divulgada nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, pelo técnico Carlo Ancelotti. A presença de Neymar, que foi tão comentada nos últimos meses teve um fim no suspense: o camisa 10 do Santos é um dos atacantes convocados, que gerou um debate e dividiu opiniões.

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Durante a transmissão do Sportv, o jornalista Eric Faria afirmou que a vontade do povo, do torcedor brasileiro prevaleceu para que essa convocação acontecesse de fato. Além, afirmando que o Neymar é a história da Seleção e que é importante o apoio geral.

— Quem achou que ele não deveria ir, como eu achei em algum momento, tem que dar um passo atrás e reconhecer, humildemente, que a Seleção também é a vontade do povo, também é a vontade do torcedor brasileiro. A manifestação que vimos hoje aqui, o que deve ter sido pelo Brasil inteiro. Eu acho que está justa, são 26 nomes, o Neymar tem história na Seleção. E esse apoio do povo à Seleção Brasileira é muito importante - disse Eric.

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Jornalistas e torcedores presentes na Convocação celebraram quando o nome de Neymar foi lido. (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

1 . Marquinhos (Paris Saint-Germain) 2 . Gabriel Magalhães (Arsenal) 3 . Bremer (Juventus) 4 . Danilo (Flamengo) 5 . Ibañez (Al-Ahli) 6 . Wesley (Roma) 7 . Douglas Santos (Zenit) 8 . Alex Sandro (Flamengo) 9 . Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro ( Manchester United )

) Bruno Guimarães ( Newcastle )

) Fabinho ( Al-Ittihad )

) Danilo ( Botafogo )

) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Rayan (Bournemouth)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Luiz Henrique (Zenit)

Vini Jr (Real Madrid)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Endrick (Lyon)

Igor Thiago (Brentford)

Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.

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