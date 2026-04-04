Sem brasileiras, ranking de melhores jogadoras sub-21 divide opiniões
Internautas apontaram atletas da Seleção Brasileira que não entraram na lista
Neste sábado (4), um ranking das melhores jogadoras sub-21 do mundo pela ESPN dividiu opiniões. A lista, liderada por Vicky López, do Barcelona, reúne nomes em ascensão no cenário internacional, mas não conta com nenhuma brasileira entre as 21 selecionadas.
Além de López, o top-3 é formado por Linda Caicedo, do Real Madrid, e Alyssa Thompson, atualmente no Chelsea. O ranking também destaca atletas de ligas europeias e da National Women's Soccer League.
A ausência de brasileiras, no entanto, chamou atenção nas redes sociais e gerou questionamentos sobre os critérios adotados. Torcedores e analistas citaram nomes como Tainá Maranhão (Palmeiras), de 21 anos, e Dudinha (San Diego Wave), de 20 anos, destaques da Seleção Brasileira e de seus respectivos clubes, como exemplos de jogadoras que poderiam figurar na lista.
Segundo a ESPN, o levantamento levou em consideração desempenho em alto nível, regularidade e potencial de desenvolvimento, a partir de uma pré-lista com 50 atletas.
Será que existe um boicote às brasileiras ou nós realmente não estamos revelando grandes talentos? Dudinha e Tainá Maranhão, por exemplo, não caberiam nessa lista? Ou Giovanna Waksman? Ou estou sendo otimista demais? As dúvidas são sinceras, de verdade. https://t.co/15bOaNrKoq— Allan Caldas (@AllanCaldas75) April 4, 2026
Faltou Taina e Dudinha com toda certeza, a ultima principalmente que teve uma temporada surreal no Wave e já fazia chover nos campeonatos sul-americanos, acho que o problema é que nossa "vitrine" é muito ruim— manu 🇾🇪 (@ManuGoesDown) April 4, 2026
Ranking de melhores jogadoras do mundo abaixo de 21 anos
- Vicky López - Barcelona e Espanha
- Linda Caicedo - Real Madrid e Colômbia
- Alyssa Thompson - Chelsea e EUA
- Momoko Tanikawa - Bayern Munich e Japão
- Signe Gaupset - Tottenham Hotspur e Noruega
- Manaka Matsukubo - North Carolina Courage e Japão
- Felicia Schröder - BK Häcken e Suécia
- Lily Yohannes - OL Lyonnes e EUA
- Claire Hutton - Bay FC e EUA
- Fiamma Benítez - Atlético de Madrid e Espanha
- Jaedyn Shaw - Gotham FC e EUA
- Olivia Moultrie - Portland Thorns e EUA
- Clara Serrajordi - Barcelona e Espanha
- Veerle Buurman - Chelsea e Holanda
- Olivia Smith - Arsenal e Canadá
- Giulia Dragoni - Barcelona e Itália
- Toko Koga - Tottenham Hotspur e Japão
- Gisele Thompson - Angel City FC e EUA
- Riley Jackson - North Carolina Courage e EUA
- Aïcha Cámara - Barcelona e Espanha
- Claudia Martínez - Washington Spirit e Paraguai
