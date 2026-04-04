Futebol Feminino

Sem brasileiras, ranking de melhores jogadoras sub-21 divide opiniões

Internautas apontaram atletas da Seleção Brasileira que não entraram na lista

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 04/04/2026
17:01
Tainá Maranhão e Dudinha, destaques da Seleção Brasileira. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
Neste sábado (4), um ranking das melhores jogadoras sub-21 do mundo pela ESPN dividiu opiniões. A lista, liderada por Vicky López, do Barcelona, reúne nomes em ascensão no cenário internacional, mas não conta com nenhuma brasileira entre as 21 selecionadas.

Além de López, o top-3 é formado por Linda Caicedo, do Real Madrid, e Alyssa Thompson, atualmente no Chelsea. O ranking também destaca atletas de ligas europeias e da National Women's Soccer League.

A ausência de brasileiras, no entanto, chamou atenção nas redes sociais e gerou questionamentos sobre os critérios adotados. Torcedores e analistas citaram nomes como Tainá Maranhão (Palmeiras), de 21 anos, e Dudinha (San Diego Wave), de 20 anos, destaques da Seleção Brasileira e de seus respectivos clubes, como exemplos de jogadoras que poderiam figurar na lista.

Segundo a ESPN, o levantamento levou em consideração desempenho em alto nível, regularidade e potencial de desenvolvimento, a partir de uma pré-lista com 50 atletas.

Ranking de melhores jogadoras do mundo abaixo de 21 anos

  1. Vicky López - Barcelona e Espanha
  2. Linda Caicedo - Real Madrid e Colômbia
  3. Alyssa Thompson - Chelsea e EUA
  4. Momoko Tanikawa - Bayern Munich e Japão
  5. Signe Gaupset - Tottenham Hotspur e Noruega
  6. Manaka Matsukubo - North Carolina Courage e Japão
  7. Felicia Schröder - BK Häcken e Suécia
  8. Lily Yohannes - OL Lyonnes e EUA
  9. Claire Hutton - Bay FC e EUA
  10. Fiamma Benítez - Atlético de Madrid e Espanha
  11. Jaedyn Shaw - Gotham FC e EUA
  12. Olivia Moultrie - Portland Thorns e EUA
  13. Clara Serrajordi - Barcelona e Espanha
  14. Veerle Buurman - Chelsea e Holanda
  15. Olivia Smith - Arsenal e Canadá
  16. Giulia Dragoni - Barcelona e Itália
  17. Toko Koga - Tottenham Hotspur e Japão
  18. Gisele Thompson - Angel City FC e EUA
  19. Riley Jackson - North Carolina Courage e EUA
  20. Aïcha Cámara - Barcelona e Espanha
  21. Claudia Martínez - Washington Spirit e Paraguai

