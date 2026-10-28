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Quando é a próxima convocação da Seleção Brasileira?

Brasil enfrenta Singapura e Japão

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 10:21
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Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva na Granja Comary
Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A próxima convocação da Seleção Brasileira será nesta quinta-feira (29), às 15h (de Brasília), na sede da CBF no Rio de Janeiro. O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista de jogadores escolhidos para defender o Brasil nos amistosos da Data Fifa de novembro.

A lista definirá os convocados para os dois compromissos da equipe em Singapura. O Brasil fará o primeiro amistoso no dia 14, diante dos donos da casa, a partir das 7h15 (de Brasília). Três dias depois, o adversário será o Japão, a partir das 7h. Os dois confrontos serão realizadas no Estádio Nacional, que tem capacidade para 55 mil pessoas.

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Os amistosos com Singapura e Japão serão os dois últimos este ano e servirão para Carlo Ancelotti ampliar a lista de testes visando o atual ciclo para a Copa do Mundo. Na última Super Data Fifa, o treinador levou oito atletas que estiveram no último Mundial e chamou nove atletas pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal. E o técnico italiano já avisou que dará espaço para novos nomes na próxima convocação.

Último adversário do ano, o Japão irá se consolidar como a seleção que Carlo Ancelotti mais enfrentou desde que assumiu o Brasil: no ano passado, a Seleção perdeu para os japoneses em Tóquio por 3 a 2; e, este ano, o Brasil superou a equipe asiática por 2 a 1 na segunda fase da Copa do Mundo.

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