No último domingo (25) o Lance! informou em primeira mão que o atacante Kaio Jorge está na pré-lista de Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira. Além dele, outros três jogadores do Cruzeiro estão na grande lista do italiano para os duelos contra Japão e Singapura.

Jonathan Jesus, Zé Lucas e o goleiro Otávio também figuram entre os especulados pelo treinador para representarem o Brasil. O trio também chegou a ser citado na última, mas apenas o arqueiro foi levado.

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O quarteto do Cruzeiro se repete na pré-lista de Carlo Ancelotti. Para os últimos amistosos eles também foram lembrados, juntos com o camisa 10 Matheus Pereira.

Atualmente, os quatro jogadores celestes têm sido titulares na equipe comandada por Artur Jorge. O jovem Zé Lucas aproveitou a chance que teve com a lesão de Lucas Romero e se firmou no 11 inicial.

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A presença na pré-lista da Seleção Brasileira, no entanto, não garante vaga na lista definitiva. Neste cenário, há ainda a dúvida se Ancelotti convocará atletas que atuam no Brasil.

Time do Cruzeiro contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

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A informação do trio na pré-lista foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!, que havia adiantado o nome de Kaio Jorge no domingo.

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Quando será a convocação de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti anunciará a lista definitiva de convocados para os próximos amistosos da Seleção Brasileira na quinta-feira (29), às 16h (de Brasília), em entrevista coletiva na CBF, no Rio de Janeiro.

Os dois duelos serão realizados em Singapura. No dia 14 de novembro, o Brasil enfrenta o Japão, às 7h15 (de Brasília). Posteriormente, enfrenta a seleção da casa no dia 17, às 7 (de Brasília).

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Se Carlo Ancelotti convocar jogadores do Cruzeiro, Artur Jorge pode perder atletas para um duelo importante no Brasileirão. No dia 18 a Raposa enfrenta o Palmeiras, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão.