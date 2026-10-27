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Titular do Cruzeiro, Zé Lucas vive expectativa por convocação

Jovem aproveitou chance que teve com Artur Jorge

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/10/2026 06:23
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Zé Lucas comemora gol pelo Cruzeiro
Zé Lucas comemora gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Pela segunda vez em menos de dois meses o volante Zé Lucas, do Cruzeiro, está na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira. Na última ocasião, o jovem acabou representando o Brasil Sub-20.

Justamente depois da última Data Fifa, o camisa 5 entrou na partida contra o São Paulo, no Mineirão, e fez um dos gols da vitória por 2 a 0 contra o Tricolor.

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Desde então, mesmo com o retorno de Lucas Romero, ele seguiu no time titular, com Artur Jorge modificando outras peças. No jogo posterior, ele marcou novamente, contra o Red Bull Bragantino.

Zé Lucas contra o RBB
Zé Lucas contra o RBB (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

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Após a última Data Fifa, Zé Lucas disputou quatro jogos pelo Cruzeiro, com média de 0,5 passes decisivos por partida, 92% de acerto no passe, mais de um desarme por partida, três bolas recuperadas por compromisso e apenas 1,3 faltas por partida.

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Estatísticas de Zé Lucas pelo Cruzeiro após a Data Fifa

  1. 4 jogos (3 titular)
  2. 2 gols
  3. 0.5 passes decisivos por jogo
  4. 92% de acerto no passe
  5. 75% de acerto no passe longo
  6. 1.5 desarmes por jogo
  7. 0.8 interceptações por jogo
  8. 3.0 bolas recuperadas por jogo
  9. 46% de eficiência nos duelos
  10. 1.3 faltas por jogo
  11. Nota Sofascore 7.00

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Quando será a convocação de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti anunciará a lista definitiva de convocados para os próximos amistosos da Seleção Brasileira na quinta-feira (29), às 16h (de Brasília), em entrevista coletiva na CBF, no Rio de Janeiro.

Os dois duelos serão realizados em Singapura. No dia 14 de novembro, o Brasil enfrenta o Japão, às 7h15 (de Brasília). Posteriormente, enfrenta a seleção da casa no dia 17, às 7 (de Brasília).

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Se Carlo Ancelotti convocar jogadores do Cruzeiro, Artur Jorge pode perder atletas para um duelo importante no Brasileirão. No dia 18 a Raposa enfrenta o Palmeiras, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão.

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