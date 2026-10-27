Titular do Cruzeiro, Zé Lucas vive expectativa por convocação
Jovem aproveitou chance que teve com Artur Jorge
Pela segunda vez em menos de dois meses o volante Zé Lucas, do Cruzeiro, está na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira. Na última ocasião, o jovem acabou representando o Brasil Sub-20.
Justamente depois da última Data Fifa, o camisa 5 entrou na partida contra o São Paulo, no Mineirão, e fez um dos gols da vitória por 2 a 0 contra o Tricolor.
Desde então, mesmo com o retorno de Lucas Romero, ele seguiu no time titular, com Artur Jorge modificando outras peças. No jogo posterior, ele marcou novamente, contra o Red Bull Bragantino.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Após a última Data Fifa, Zé Lucas disputou quatro jogos pelo Cruzeiro, com média de 0,5 passes decisivos por partida, 92% de acerto no passe, mais de um desarme por partida, três bolas recuperadas por compromisso e apenas 1,3 faltas por partida.
Estatísticas de Zé Lucas pelo Cruzeiro após a Data Fifa
- 4 jogos (3 titular)
- 2 gols
- 0.5 passes decisivos por jogo
- 92% de acerto no passe
- 75% de acerto no passe longo
- 1.5 desarmes por jogo
- 0.8 interceptações por jogo
- 3.0 bolas recuperadas por jogo
- 46% de eficiência nos duelos
- 1.3 faltas por jogo
- Nota Sofascore 7.00
➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Quando será a convocação de Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti anunciará a lista definitiva de convocados para os próximos amistosos da Seleção Brasileira na quinta-feira (29), às 16h (de Brasília), em entrevista coletiva na CBF, no Rio de Janeiro.
Os dois duelos serão realizados em Singapura. No dia 14 de novembro, o Brasil enfrenta o Japão, às 7h15 (de Brasília). Posteriormente, enfrenta a seleção da casa no dia 17, às 7 (de Brasília).
Se Carlo Ancelotti convocar jogadores do Cruzeiro, Artur Jorge pode perder atletas para um duelo importante no Brasileirão. No dia 18 a Raposa enfrenta o Palmeiras, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão.
Tudo sobre
Cruzeiro
Além de Kaio Jorge! Quarteto do Cruzeiro está na pré-lista de AncelottiHá 9 horas
Cruzeiro
Profissionais e diretoria do Cruzeiro vão à final do Sub-20Há 10 horas
Futebol Nacional
Grêmio repete drama do Cruzeiro em 2019? Veja os paralelos que ligam os clubesHá 12 horas
Cruzeiro
Atlético-MG empata com o Cruzeiro e conquista o Mineiro Sub-20Há 13 horas
Futebol Feminino
IA projeta chance de final brasileira na Libertadores Feminina; veja probabilidadesHá 14 horas
Futebol Nacional
Cruzeiro e Atlético-MG definem título do Campeonato Mineiro Sub-20; saiba onde assistirHá 20 horas
Mais LANCE!