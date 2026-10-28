O sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira acompanha Luiz Henrique desde a infância. Em declaração ao Lance!, o atacante do Zenit revelou o desejo de voltar a defender o país e destacou a importância de manter o bom desempenho no futebol russo para conquistar uma nova oportunidade com a Amarelinha.

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— O meu maior sonho, desde criança, sempre foi vestir a camisa da Seleção Brasileira e defender o meu país. E sei que, para isso acontecer, tenho que continuar o meu trabalho no Zenit, evoluindo a cada jogo, buscando as vitórias e os títulos. E, quando a oportunidade chegar, estar 100% preparado para corresponder à altura e ajudar da melhor forma a Seleção.

A um dia da próxima convocação de Carlo Ancelotti, Luiz Henrique busca manter o nível de atuação no Zenit para voltar a figurar na lista da Seleção Brasileira. O clube venceu o Dynamo Makhachkala por 2 a 0 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Russo. Titular absoluto, o atacante é uma das peças importantes da equipe na busca pelo bicampeonato nacional.

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Na vitória, o camisa 11 começou atuando pelo lado esquerdo do ataque e, no segundo tempo, passou a jogar pela direita. Na temporada, soma três participações em gols no Campeonato Russo e ocupa a quarta colocação nesse quesito entre os jogadores do Zenit.

Além da contribuição ofensiva, os números individuais reforçam o momento do brasileiro. Luiz Henrique é o segundo jogador com mais dribles certos na liga, com 23, e está entre os três primeiros em duelos individuais vencidos, com 50. O desempenho na Rússia sustenta a expectativa do atacante por uma nova convocação para os amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro.

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Luiz Henrique vive bom momento no Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

Líder de estatística na Seleção Brasileira

Desde sua estreia pela Seleção Brasileira, em setembro de 2024, Luiz Henrique também apresenta números relevantes quando acionado durante as partidas. Considerando os jogadores que saíram do banco de reservas no período, o atacante lidera o ranking de participações em gols, com cinco: dois gols e três assistências.

O brasileiro aparece à frente de nomes como Igor Thiago, Lucas Paquetá e Endrick, que contabilizam três participações em gols cada nesse recorte estatístico.

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Ao todo, Luiz Henrique já disputou 16 partidas pela Seleção Brasileira e esteve na Copa do Mundo de 2026. Agora, o atacante mantém a expectativa por uma nova convocação enquanto trabalha para seguir em evidência no futebol russo.

Seleção Brasileira tem amistosos em novembro

A próxima Data Fifa será disputada em novembro, quando a Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, enfrentará Japão e Singapura, nos dias 14 e 17, respectivamente. A convocação será realizada nesta quinta-feira (29), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Lance! fará cobertura do evento.