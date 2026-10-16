A CBF anunciou nesta sexta-feira (16) a data da última convocação da Seleção Brasileira nesta temporada. O técnico Carlo Ancelotti irá anunciar a lista de convocados em 29 de outubro, às 15h (de Brasília), no Rio. Os jogadores serão chamados para jogos com Japão e Singapura, em novembro.

➡️A Copa é Delas! destaca Lorena, Beira-Rio e a história do futebol feminino no Brasil; assista agora

As duas partidas serão realizadas em Singapura. O Brasil fará o primeiro amistoso no dia 14, diante dos donos da casa, a partir das 7h15 (de Brasília). Três dias depois, o adversário será o Japão, a partir das 7h. Os dois confrontos serão realizadas no Estádio Nacional, que tem capacidade para 55 mil pessoas.

continua após a publicidade

Os amistosos com Singapura e Japão serão os dois últimos este ano e servirão para Carlo Ancelotti ampliar a lista de testes visando o atual ciclo para a Copa do Mundo. Na última Super Data Fifa, o treinador levou oito atletas que estiveram no último Mundial e chamou nove atletas pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal. E o técnico italiano já avisou que dará espaço para novos nomes na próxima convocação.

Desde terça-feira (13), a comissão técnica está acompanhando jogos no Brasil e na Europa para avaliar potenciais convocáveis. A programação prevê o acompanhamento in loco de 13 partidas antes da definição da lista para os amistosos. Está semana, a comissão técnica acompanhou o duelo de ida da semifinal da Libertadores entre Fluminense e Palmeiras, e quatro partidas da Uefa Champions League.

continua após a publicidade

Último adversário do ano, o Japão irá se consolidar como a seleção que Carlo Ancelotti mais enfrentou desde que assumiu o Brasil: no ano passado, a Seleção perdeu para os japoneses em Tóquio por 3 a 2; e, este ano, o Brasil superou a equipe asiática por 2 a 1 na segunda fase da Copa do Mundo.

Ancelotti está aproveitando os primeiros amistosos após a Copa do Mundo para observar novos jogadores (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte