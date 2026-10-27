O Botafogo terá um desfalque importante para o confronto com o Remo, na próxima quarta-feira (28), pelo Campeonato Brasileiro. Com dores musculares na coxa direita, o volante Danilo está fora da partida e trabalha no CT Lonier para se recuperar. A situação também acende um alerta para a Seleção Brasileira, já que Carlo Ancelotti anunciará a próxima lista de convocados na quinta-feira (29).

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Substituído no segundo tempo da derrota por 3 a 0 para o Internacional, Danilo colocou uma bolsa de gelo na coxa direita ainda no banco de reservas. Ao longo da semana, o jogador continuou relatando dores no músculo adutor da região, o que levou à decisão de preservá-lo do próximo compromisso alvinegro.

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Em nota oficial, o Botafogo confirmou a ausência do volante e informou que ele segue em tratamento no centro de treinamento do clube.

Confira a nota oficial:

''O atleta Danilo, com dores musculares, está fora da partida diante do Remo e trabalha no CT Lonier visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.''

Danilo mira recuperação e convocação para a Seleção

Além de buscar o retorno aos gramados pelo Botafogo, Danilo tem a expectativa de voltar a defender a Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti divulgará, na próxima quinta-feira (29), os convocados para os amistosos contra Japão e Singapura, marcados para a próxima Data Fifa.

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A convocação será anunciada um dia depois do duelo entre Botafogo e Remo. Por isso, a condição física do volante ganha ainda mais atenção neste momento, embora o clube não tenha divulgado um prazo para sua recuperação.

Danilo atuando pela Seleção Brasileira (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

Danilo vem sendo presença frequente nas listas de Ancelotti e foi titular nos três amistosos da Seleção na Data Fifa anterior. O jogador participou dos confrontos contra a Austrália, com empate por 1 a 1 e vitória brasileira por 4 a 2, além da goleada por 4 a 0 sobre a Índia.

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Na vitória sobre os australianos, o volante teve participação em três gols do Brasil e permaneceu em campo até os minutos finais. Contra a Índia, foi substituído no intervalo.