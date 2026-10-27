Arthur se destaca na Alemanha e pode ser opção para Ancelotti na Seleção

O bom momento de Arthur no futebol alemão pode abrir caminho para uma nova oportunidade na Seleção Brasileira. Aos 23 anos, o lateral-direito vem ganhando espaço no Werder Bremen, acumula boas atuações na Bundesliga e se destaca pela versatilidade, característica que pode ser um diferencial na avaliação de Carlo Ancelotti. O treinador italiano anuncia na próxima quinta-feira (29) a convocação para os amistosos contra Japão e Singapura.

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No último sábado (23), Arthur completou 50 jogos na Bundesliga na vitória do Werder Bremen sobre o Mainz por 3 a 2, fora de casa. Emprestado pelo Bayer Leverkusen, o brasileiro chegou ao clube em setembro e, desde sua estreia, a equipe não perdeu: são seis partidas de invencibilidade, sequência que contribui para o melhor início de temporada do time desde o retorno à elite alemã.

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Arthur participa de dois gols em vitória do Werder Bremen

Na partida contra o Mainz, o lateral teve participação direta em dois dos três gols do Werder Bremen. Ambidestro, ele atuou em lados diferentes do campo e mostrou capacidade para contribuir ofensivamente nas duas posições.

No primeiro gol, Arthur avançou pela direita, fez boa jogada individual e sofreu o pênalti convertido por Füllkrug. Na etapa final, já pela esquerda, puxou um contra-ataque em velocidade e chegou à linha de fundo antes de tocar para trás. Após um desvio da defesa, Ludovit Reis aproveitou a sobra e marcou o terceiro gol da equipe visitante.

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A atuação chamou a atenção do "Bild", um dos principais jornais da Alemanha. O veículo destacou a participação do brasileiro na construção dos gols e a capacidade de adaptação depois que ele passou a jogar pelo lado esquerdo, após a saída de Olivier Deman, que sentiu um problema no pé.

— O brasileiro Arthur (23), emprestado pelo Leverkusen, teve uma atuação sólida na vitória do Werder Bremen por 3 a 2 sobre o Mainz. Ele participou da construção de dois gols e impressionou mesmo atuando em uma posição incomum para ele — publicou o jornal.

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O técnico Daniel Thioune também elogiou o desempenho do lateral e ressaltou sua familiaridade com diferentes funções no campo.

— Arthur já está familiarizado com a posição por conta de passagens anteriores e estamos gostando muito de tê-lo em campo agora. Ele apareceu repetidamente na área e criou oportunidades de gol — afirmou o treinador.

Em entrevista recente ao canal "GOAT", Thioune já havia apontado que o brasileiro tem condições de voltar à Seleção Brasileira.

Versatilidade e desempenho físico entram em destaque

A capacidade de atuar nas duas laterais é um dos trunfos de Arthur. Em um momento em que Ancelotti prepara mais uma convocação, o jogador apresenta uma alternativa para o setor defensivo, além de contribuir na construção das jogadas e na chegada ao ataque.

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O brasileiro chegou à Alemanha em 2023, depois de se destacar na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e estrear pela Seleção Brasileira principal, sob o comando de Ramon Menezes. Na época, sua transferência para o Bayer Leverkusen foi a mais cara da história do América-MG.

Pelo clube alemão, Arthur fez parte do elenco que conquistou a Bundesliga de forma inédita, além da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha.

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No Werder Bremen, o lateral também vem chamando a atenção pelo desempenho físico. Em partida contra o Paderborn, em 17 de outubro, atingiu 35,37 km/h e se tornou o jogador mais rápido do clube na atual temporada.

Números de Arthur na Bundesliga pelo Werder Bremen

Estatística Número Jogos 6 Jogos como titular 6 Minutos em campo 482 Minutos por jogo 80 Gols 0 Assistências 0 Passes certos por jogo 34,2 (81%) Desarmes por jogo 1,5 Interceptações por jogo 1,0 Bolas recuperadas por jogo 4,3 Dribles certos por jogo 1,7 (50%) Duelos ganhos por jogo 4,5 (57%) Distância percorrida por jogo 9,8 km Velocidade máxima 35,7 km/h Pênaltis sofridos 1 Cartões amarelos 1

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