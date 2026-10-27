Arthur se destaca na Alemanha e pode ser opção para Ancelotti na Seleção
Lateral participou de dois gols na vitória do Werder Bremen sobre o Mainz, soma seis jogos de invencibilidade desde a estreia pelo clube e se destaca pela versatilidade na Bundesliga
O bom momento de Arthur no futebol alemão pode abrir caminho para uma nova oportunidade na Seleção Brasileira. Aos 23 anos, o lateral-direito vem ganhando espaço no Werder Bremen, acumula boas atuações na Bundesliga e se destaca pela versatilidade, característica que pode ser um diferencial na avaliação de Carlo Ancelotti. O treinador italiano anuncia na próxima quinta-feira (29) a convocação para os amistosos contra Japão e Singapura.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
No último sábado (23), Arthur completou 50 jogos na Bundesliga na vitória do Werder Bremen sobre o Mainz por 3 a 2, fora de casa. Emprestado pelo Bayer Leverkusen, o brasileiro chegou ao clube em setembro e, desde sua estreia, a equipe não perdeu: são seis partidas de invencibilidade, sequência que contribui para o melhor início de temporada do time desde o retorno à elite alemã.
Arthur participa de dois gols em vitória do Werder Bremen
Na partida contra o Mainz, o lateral teve participação direta em dois dos três gols do Werder Bremen. Ambidestro, ele atuou em lados diferentes do campo e mostrou capacidade para contribuir ofensivamente nas duas posições.
No primeiro gol, Arthur avançou pela direita, fez boa jogada individual e sofreu o pênalti convertido por Füllkrug. Na etapa final, já pela esquerda, puxou um contra-ataque em velocidade e chegou à linha de fundo antes de tocar para trás. Após um desvio da defesa, Ludovit Reis aproveitou a sobra e marcou o terceiro gol da equipe visitante.
A atuação chamou a atenção do "Bild", um dos principais jornais da Alemanha. O veículo destacou a participação do brasileiro na construção dos gols e a capacidade de adaptação depois que ele passou a jogar pelo lado esquerdo, após a saída de Olivier Deman, que sentiu um problema no pé.
— O brasileiro Arthur (23), emprestado pelo Leverkusen, teve uma atuação sólida na vitória do Werder Bremen por 3 a 2 sobre o Mainz. Ele participou da construção de dois gols e impressionou mesmo atuando em uma posição incomum para ele — publicou o jornal.
O técnico Daniel Thioune também elogiou o desempenho do lateral e ressaltou sua familiaridade com diferentes funções no campo.
— Arthur já está familiarizado com a posição por conta de passagens anteriores e estamos gostando muito de tê-lo em campo agora. Ele apareceu repetidamente na área e criou oportunidades de gol — afirmou o treinador.
Em entrevista recente ao canal "GOAT", Thioune já havia apontado que o brasileiro tem condições de voltar à Seleção Brasileira.
Versatilidade e desempenho físico entram em destaque
A capacidade de atuar nas duas laterais é um dos trunfos de Arthur. Em um momento em que Ancelotti prepara mais uma convocação, o jogador apresenta uma alternativa para o setor defensivo, além de contribuir na construção das jogadas e na chegada ao ataque.
O brasileiro chegou à Alemanha em 2023, depois de se destacar na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e estrear pela Seleção Brasileira principal, sob o comando de Ramon Menezes. Na época, sua transferência para o Bayer Leverkusen foi a mais cara da história do América-MG.
Pelo clube alemão, Arthur fez parte do elenco que conquistou a Bundesliga de forma inédita, além da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha.
No Werder Bremen, o lateral também vem chamando a atenção pelo desempenho físico. Em partida contra o Paderborn, em 17 de outubro, atingiu 35,37 km/h e se tornou o jogador mais rápido do clube na atual temporada.
Números de Arthur na Bundesliga pelo Werder Bremen
|Estatística
|Número
Jogos
6
Jogos como titular
6
Minutos em campo
482
Minutos por jogo
80
Gols
0
Assistências
0
Passes certos por jogo
34,2 (81%)
Desarmes por jogo
1,5
Interceptações por jogo
1,0
Bolas recuperadas por jogo
4,3
Dribles certos por jogo
1,7 (50%)
Duelos ganhos por jogo
4,5 (57%)
Distância percorrida por jogo
9,8 km
Velocidade máxima
35,7 km/h
Pênaltis sofridos
1
Cartões amarelos
1
➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Futebol Internacional
Harry Kane celebra Bola de Ouro 2026 e diz que noite ficará para sempre na memóriaHá 14 minutos
Futebol Internacional
Manchester United mantém Michael Carrick no comando para duelo contra o ChelseaHá 27 minutos
Futebol Internacional
Mbappé perde patrocínios da China após suposta fala sobre Mao Tsé-TungHá 41 minutos
Rumo ao Estrelato
Rumo ao Estrelato: bastidores mostram desafios e momentos de descontração na GréciaHá 1 hora
Futebol Internacional
Copa da Liga Inglesa chega às oitavas de final com Liverpool x Chelsea; veja os jogosHá 3 horas
Futebol Internacional
Copa do Rei começa nesta terça sem Barcelona, Real Madrid e Atlético de MadridHá 4 horas
Mais LANCE!