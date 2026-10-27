Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Arthur se destaca na Alemanha e pode ser opção para Ancelotti na Seleção

Lateral participou de dois gols na vitória do Werder Bremen sobre o Mainz, soma seis jogos de invencibilidade desde a estreia pelo clube e se destaca pela versatilidade na Bundesliga

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 10:47
Favorite o Lance! no Google
Jogador do Werder Bremen domina a bola em campo, com torcida ao fundo.
Foto: Werder Bremen / Divulgação

O bom momento de Arthur no futebol alemão pode abrir caminho para uma nova oportunidade na Seleção Brasileira. Aos 23 anos, o lateral-direito vem ganhando espaço no Werder Bremen, acumula boas atuações na Bundesliga e se destaca pela versatilidade, característica que pode ser um diferencial na avaliação de Carlo Ancelotti. O treinador italiano anuncia na próxima quinta-feira (29) a convocação para os amistosos contra Japão e Singapura.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

No último sábado (23), Arthur completou 50 jogos na Bundesliga na vitória do Werder Bremen sobre o Mainz por 3 a 2, fora de casa. Emprestado pelo Bayer Leverkusen, o brasileiro chegou ao clube em setembro e, desde sua estreia, a equipe não perdeu: são seis partidas de invencibilidade, sequência que contribui para o melhor início de temporada do time desde o retorno à elite alemã.

continua após a publicidade

Arthur participa de dois gols em vitória do Werder Bremen

Na partida contra o Mainz, o lateral teve participação direta em dois dos três gols do Werder Bremen. Ambidestro, ele atuou em lados diferentes do campo e mostrou capacidade para contribuir ofensivamente nas duas posições.

No primeiro gol, Arthur avançou pela direita, fez boa jogada individual e sofreu o pênalti convertido por Füllkrug. Na etapa final, já pela esquerda, puxou um contra-ataque em velocidade e chegou à linha de fundo antes de tocar para trás. Após um desvio da defesa, Ludovit Reis aproveitou a sobra e marcou o terceiro gol da equipe visitante.

continua após a publicidade

A atuação chamou a atenção do "Bild", um dos principais jornais da Alemanha. O veículo destacou a participação do brasileiro na construção dos gols e a capacidade de adaptação depois que ele passou a jogar pelo lado esquerdo, após a saída de Olivier Deman, que sentiu um problema no pé.

— O brasileiro Arthur (23), emprestado pelo Leverkusen, teve uma atuação sólida na vitória do Werder Bremen por 3 a 2 sobre o Mainz. Ele participou da construção de dois gols e impressionou mesmo atuando em uma posição incomum para ele — publicou o jornal.

continua após a publicidade

O técnico Daniel Thioune também elogiou o desempenho do lateral e ressaltou sua familiaridade com diferentes funções no campo.

— Arthur já está familiarizado com a posição por conta de passagens anteriores e estamos gostando muito de tê-lo em campo agora. Ele apareceu repetidamente na área e criou oportunidades de gol — afirmou o treinador.

Em entrevista recente ao canal "GOAT", Thioune já havia apontado que o brasileiro tem condições de voltar à Seleção Brasileira.

Arthur em ação durante partida de futebol, chutando a bola com torcedores vestindo vermelho e branco ao fundo.

Versatilidade e desempenho físico entram em destaque

A capacidade de atuar nas duas laterais é um dos trunfos de Arthur. Em um momento em que Ancelotti prepara mais uma convocação, o jogador apresenta uma alternativa para o setor defensivo, além de contribuir na construção das jogadas e na chegada ao ataque.

continua após a publicidade

O brasileiro chegou à Alemanha em 2023, depois de se destacar na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e estrear pela Seleção Brasileira principal, sob o comando de Ramon Menezes. Na época, sua transferência para o Bayer Leverkusen foi a mais cara da história do América-MG.

Pelo clube alemão, Arthur fez parte do elenco que conquistou a Bundesliga de forma inédita, além da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha.

continua após a publicidade

No Werder Bremen, o lateral também vem chamando a atenção pelo desempenho físico. Em partida contra o Paderborn, em 17 de outubro, atingiu 35,37 km/h e se tornou o jogador mais rápido do clube na atual temporada.

Números de Arthur na Bundesliga pelo Werder Bremen

EstatísticaNúmero

Jogos

6

Jogos como titular

6

Minutos em campo

482

Minutos por jogo

80

Gols

0

Assistências

0

Passes certos por jogo

34,2 (81%)

Desarmes por jogo

1,5

Interceptações por jogo

1,0

Bolas recuperadas por jogo

4,3

Dribles certos por jogo

1,7 (50%)

Duelos ganhos por jogo

4,5 (57%)

Distância percorrida por jogo

9,8 km

Velocidade máxima

35,7 km/h

Pênaltis sofridos

1

Cartões amarelos

1

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Tudo sobre
Sugerida para você!
Homem sorridente em smoking na cerimônia da Bola de Ouro, gravata borboleta e pin vermelho no paletó.

Futebol Internacional

Harry Kane celebra Bola de Ouro 2026 e diz que noite ficará para sempre na memória

Há 14 minutos
Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)

Futebol Internacional

Manchester United mantém Michael Carrick no comando para duelo contra o Chelsea

Há 27 minutos
Mbappé, camisa 10 do Real Madrid, celebra gol no El Clásico contra o Barcelona

Futebol Internacional

Mbappé perde patrocínios da China após suposta fala sobre Mao Tsé-Tung

Há 41 minutos
Sartori observa as orientações antes de partida na Grécia

Rumo ao Estrelato

Rumo ao Estrelato: bastidores mostram desafios e momentos de descontração na Grécia

Há 1 hora
Montagem com principais times da Copa da Liga Inglesa

Futebol Internacional

Copa da Liga Inglesa chega às oitavas de final com Liverpool x Chelsea; veja os jogos

Há 3 horas
Raphinha, do Barcelona, em lance no El Clásico contra o Real Madrid.

Futebol Internacional

Copa do Rei começa nesta terça sem Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid

Há 4 horas
Mais LANCE!
Filipe Luís durante jogo contra o Lanús (Foto: Divulgação/Flamengo)

Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís: 'Duvido'

Homem em smoking no palco da premiação Kane, com dois troféus dourados, mulher de preto ao fundo.

Escolha de melhor jogador do mundo divide opiniões: 'Assustador'

Jogadores do Estudiantes formam linha com braços nos ombros antes de partida, no Maracanã lotado.

Adversário do Palmeiras, Estudiantes perde de virada e amplia jejum

Homem de terno preto no palco segurando o troféu Ballon d'Or na cerimônia.

Harry Kane é eleito o Bola de Ouro de 2026

Alexia Putellas segura Ballon d'Or dourado em palco

Alexia Putellas conquista terceira Bola de Ouro e manda recado a ex-companheiras

Jogador da seleção brasileira, camisa amarela com o número 7, em campo.

Posição de Vinicius Júnior na Bola de Ouro viraliza: 'Brutal'

Apresentador entrega Bola de Ouro a atleta jovem no palco, ambos de terno, com troféu dourado entre eles.

Yamal vence Troféu Kopa pela terceira vez, mas revela quem merecia o prêmio

Harry Kane durante evento da Bola de Ouro

Mbappé ou Harry Kane? IA crava vencedor da Bola de Ouro 2026

Vinícius Júnior (Real Madrid) enfrenta Ferran Torres (Barcelona) com Ballon d'Or entre eles.

Vini Jr. supera Ferran Torres em números, mas espanhol decide Copa e fica à frente na Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal

O fim da linha? Portugal define o futuro de Cristiano Ronaldo

Bola de Ouro (Ballon d'Or) dourada sobre pedestal rochoso

Site oficial da Bola de Ouro comete gafe e vaza vencedor

Vini Jr lamenta chance desperdiçada em Real Madrid x Oviedo, pela La Liga

Vini Jr tem pior desempenho desde a primeira indicação na Bola de Ouro

Fleetwood Town x Arsenal, Copa da Liga Inglesa 2026/2027, Highbury Stadium.

Fleetwood Town x Arsenal: onde assistir e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa