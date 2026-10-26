A poucos dias da última convocação da Seleção Brasileira em 2026, alguns brasileiros que atuam no exterior tiveram um fim de semana de destaque. Entre gols, assistências e atuações decisivas, nomes como Rayan, Evanilson, Gabriel Magalhães e Douglas Luiz chamaram a atenção na rodada europeia.

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O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista de convocados nesta quinta-feira (29), às 15h (de Brasília), para os amistosos contra Japão e Singapura, em novembro. A convocação encerra o calendário da Seleção neste ano e representa mais uma oportunidade para o treinador avaliar as opções disponíveis para a sequência do trabalho rumo à Copa de 2030.

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Brasileiros decidem na Europa

O Bournemouth teve dois brasileiros como protagonistas na vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United, em Old Trafford. Rayan abriu o placar, e Evanilson fechou a vitória na etapa final. O resultado reforçou a importância da dupla no ataque da equipe inglesa e colocou os dois entre os destaques brasileiros do fim de semana.

Evanilson também aproveitou a rodada para reforçar seu bom momento no Bournemouth. O atacante soma três gols e quatro assistências em oito partidas na temporada, com sete participações diretas em gols. Titular em todos os jogos, o brasileiro acumula 681 minutos em campo. Na semana passada, o jogador alcançou a marca de 100 gols na carreira, feito que ganha ainda mais relevância diante da boa sequência às vésperas da convocação de Carlo Ancelotti.

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Rayan comemora gol marcado pelo Bournemouth contra o Manchester United, pela Premier League, em 25 de outubro de 2026. (Foto: Darren Staples/AFP)

Rayan, por sua vez, busca transformar o bom momento no Bournemouth em mais oportunidades com a Seleção Brasileira. O ex-Vasco esteve no grupo convocado para a Copa do Mundo de 2026 e disputou quatro partidas no torneio, com uma assistência. O gol marcado diante do Manchester United reforça o bom momento do atacante às vésperas da nova lista de Carlo Ancelotti.

Outro brasileiro que marcou foi Gabriel Magalhães. O zagueiro balançou a rede na vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o Everton e completou 200 partidas na Premier League. Além da contribuição ofensiva, teve participação importante para a equipe sair de campo sem sofrer gols.

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Na Itália, Douglas Luiz foi o destaque da Juventus na vitória por 2 a 0 sobre o Lecce. O meio-campista participou dos dois gols da equipe, com uma assistência e um gol de fora da área, e foi eleito o melhor jogador da partida. Éderson, da Atalanta, também deixou sua marca ao converter um pênalti no empate por 4 a 4 com o Frosinone.

Laterais brasileiros no radar de Ancelotti

As laterais são um dos setores que merecem atenção na montagem da Seleção. Entre os brasileiros que atuam no exterior, há jogadores com experiência internacional e outros que tentam ganhar espaço com boas atuações nos clubes.

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Na direita, Wesley, da Roma, Yan Couto, do Borussia Dortmund, Vanderson, do Monaco, e Dodô, da Fiorentina, estão entre os nomes a acompanhar. Arthur, do Bayer Leverkusen, e Lucas Rosa, do Ajax, também podem entrar no levantamento, dependendo da sequência de jogos e do desempenho recente.

Na lateral esquerda, Kaiki Bruno, do Como, Carlos Augusto, da Inter de Milão, Douglas Santos, do Zenit, e Mauro Júnior, do PSV, surgem como opções para Ancelotti. Kaiki já recebeu elogios públicos do treinador, enquanto Mauro Júnior esteve entre os convocados para a última lista do italiano.

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Diogo Dalot, do Manchester United, disputa a bola com Kaiki Bruno, do Como, durante partida da terceira rodada da fase de liga da Champions League, em 21 de outubro de 2026. (Foto: Marco Bertorello/AFP)

➡️Kaiki Bruno ganha argumentos para disputar espaço na Seleção de Ancelotti

Carlos Augusto, por sua vez, apresenta números que reforçam seu potencial ofensivo. Em seis partidas pelo Campeonato Italiano, o lateral da Inter de Milão soma dois gols e duas assistências, com participação direta em quatro gols. Douglas Santos também entra na disputa como opção experiente, enquanto Kaiki busca transformar o reconhecimento de Ancelotti em espaço na Seleção.

Meio-campo reúne opções em diferentes momentos

No meio-campo, Bruno Guimarães, do Newcastle, João Gomes, do Wolverhampton, Andrey Santos, do Chelsea, Gabriel Sara, do Galatasaray, Joelinton, do Newcastle, e Éderson, da Atalanta, formam um grupo de brasileiros que merece acompanhamento.

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Os perfis são diferentes. Há jogadores com experiência na Seleção e outros que tentam consolidar espaço no futebol europeu. A sequência nos clubes será importante para determinar quem chega à convocação com argumentos mais fortes.

Douglas Luiz também entra nessa discussão após a atuação decisiva pela Juventus. O gol e a assistência diante do Lecce reforçam seu potencial ofensivo, embora a disputa por uma vaga no meio-campo dependa de mais do que uma partida.

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Douglas Luiz durante partida da Juventus pelo Campeonato Italiano, em Turim, em 18 de outubro de 2026. (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Ataque tem destaques e jogadores em busca de espaço

Além de Rayan e Evanilson, outros brasileiros atuam em clubes importantes da Europa e podem entrar no radar da Seleção.

Igor Thiago, do Brentford, e Matheus Cunha, do Manchester United, são opções para acompanhar pelo desempenho na Premier League. Igor Paixão, do Olympique de Marseille, também aparece entre os atacantes brasileiros que atuam no exterior. Estêvão, do Chelsea, é outro nome jovem que busca conquistar mais minutos no futebol inglês.

Raphinha, do Barcelona, marcou no El Clásico contra o Real Madrid, mas o resultado foi desfavorável à equipe catalã, derrotada por 2 a 1, em pleno Camp Nou. O brasileiro segue como um dos nomes importantes do clube, embora a análise da rodada precise considerar o desempenho coletivo e individual, e não apenas o gol.

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Gabriel Jesus, também do Barcelona, teve pouco tempo para mostrar serviço no clássico contra o Real Madrid. O atacante entrou nos minutos finais e atuou por cerca de cinco minutos, em uma partida que terminou com derrota por 2 a 1. Com participação limitada, o brasileiro não teve tempo suficiente para mudar o cenário do jogo, e a atuação não permite tirar grandes conclusões às vésperas da convocação de Ancelotti.

Brasileiros também atuam na Arábia Saudita e na MLS

O levantamento não se limita às principais ligas europeias. Na Arábia Saudita, Ângelo, do Al-Nassr, e Martinelli, do Al-Hilal, estão entre os nomes anotados com gols na rodada. Bento, também do Al-Nassr, sofreu um gol, enquanto Ibañez, do Al-Ahli, segue como opção brasileira para acompanhar no setor defensivo.

Na Major League Soccer (MLS), Evander, do Cincinnati, teve gol e assistência, enquanto André Luiz, do Sporting Kansas City, contribuiu com uma assistência. Vitor Costa, do San Jose Earthquakes, Guilherme Biro, do Austin FC, e Antônio Carlos, do Houston Dynamo, também entram no panorama de brasileiros que atuam nos Estados Unidos.

Futebol russo também no radar

No Campeonato Russo, Felipe Augusto foi decisivo na vitória do Zenit por 2 a 0 sobre o Dínamo Makhachkala, neste domingo (25). O atacante marcou de pênalti o primeiro gol da partida, enquanto Douglas Santos, Nino, Gustavo Mantuan, Wendel e Luiz Henrique também estiveram em campo pela equipe de São Petersburgo.

Convocação será divulgada na quinta-feira

A lista de Carlo Ancelotti será anunciada nesta quinta-feira (29), às 15h (de Brasília), para os amistosos contra Japão, no dia 14 de novembro, e Singapura, no dia 17. Os dois jogos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura.