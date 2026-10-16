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Vini Jr, Endrick e as dúvidas para Real Madrid e Seleção Brasileira

Dupla vive momento de instabilidade no clube espanhol e no Brasil

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 11:41
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Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League
Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

Dois dos principais nomes de Carlo Ancelotti para o ataque da Seleção Brasileira neste novo ciclo de Copa do Mundo vivem momentos de instabilidade no Real Madrid. Vini Jr iniciou a temporada europeia em baixa e vem sendo muito criticado pela imprensa espanhola. Endrick nem sequer vinha tendo espaço e chegou a ter uma transferência cogitada para o futebol italiano, mas aproveitou justamente uma partida contra um time do país para desencantar, participar de dois gols e ressurgir no Real. A pergunta que fica é: quanto tempo irá durar as fases de Vini Jr e Endrick?

A qualidade técnica dos dois atacantes é indiscutível, assim como o potencial de entrega. O problema é que tanto Vini Jr quanto Endrick precisam encarar a pressão por resultados no Real e na Seleção.

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No Brasil, Ancelotti já deixou claro que será "muito paciente" com Vini Jr, e garantiu que dará sequência a Endrick mesmo que ele não tenha muitos minutos no Real Madrid — vale o mesmo para Estêvão, no Chelsea. Os três, aliás, devem ser convocados para a última Data Fifa deste ano, em novembro, quando a Seleção Brasileira terá jogos com Japão e Singapura.

Mas fato é que Vini Jr está bem abaixo do que se espera dele. Um artigo do diário esportivo Marca, da Espanha, afirmou esta semana que o atacante atingiu "o fundo do poço" no clube. E considera que o atacante brasileiro "perdeu confiança".

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Levantamento do Sofascore para o Lance! mostra que os números do jogador depois da Copa do Mundo, competição na qual foi um dos principais destaques do Brasil, deixam a desejar. Considerando clube e Seleção, Vini Jr disputou 13 partidas, marcando dois gols e dando três assistências. A média atual é de 0,38 participação em gol por jogo.

Vini Jr. e Endrick se divertem durante treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Vini Jr. e Endrick são nomes certos de Ancelotti também para este novo ciclo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Como comparação, no Mundial o atacante atuou nos cinco jogos do Brasil, com quatro gols marcados e uma assistência. Ou seja, na média teve participação em um gol por partida.

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Endrick fez uma Copa do Mundo sem nenhum brilho e ficou marcado pelo gol perdido no fatídico jogo de oitavas de final com a Noruega. O atacante se lesionou no início da temporada europeia, ficou cerca de um mês afastado e, quando voltou, passou a maior parte do tempo no banco.

Por Seleção Brasileira e Real Madrid, o atacante soma apenas cinco jogos no período. Mas ele entrou no segundo tempo da partida do Real com a Roma esta semana, participou de dois gols e foi um dos grandes responsáveis pela virada do time espanhol. José Mourinho, técnico do Real, deixou claro que não irá permitir que o clube empreste o atacante. Mas um artigo do mesmo Marca desta sexta-feira (16) ecoa uma pergunta que todo o torcedor brasileiro costuma se fazer: quanto Endrick pode oferecer se jogar mais?

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