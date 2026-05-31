Panamá define escalação para duelo contra o Brasil no Maracanã

A seleção do Panamá está escalada para o confronto diante do Brasil, neste domingo (31), no Maracanã, às 18h30.

A equipe comandada por Thomas Christiansen terá José Córdoba entre os titulares. O defensor foi um dos destaques da vitória panamenha sobre a África do Sul, em março. Bárcenas, que também balançou as redes no amistoso contra a mesma seleção, três dias antes, está confirmado na equipe inicial.

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Escalação do Panamá: Mosquera; Murillo, Escobar, Córdoba e Andrés Andrade; Harvey, Blackman e José Rodríguez; Bárcenas, Waterman e Ismael Díaz.

O confronto marca a despedida da Seleção Brasileira diante de sua torcida antes da viagem para a América do Norte. A equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda terá mais um amistoso no dia 6, contra o Egito, já nos Estados Unidos. A estreia no Mundial está marcada para o dia 13, diante de Marrocos.

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Calendário das seleções

Brasil

31/05 – amistoso contra o Panamá, no Rio de Janeiro (RJ)

06/06 – amistoso contra o Egito, em Cleveland (EUA)

13/06 – estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em Nova Jersey (EUA)

19/06 – segundo jogo contra o Haiti, na Filadélfia (EUA)

24/06 – terceiro jogo contra a Escócia, em Miami (EUA)

Panamá

31/05 – amistoso contra o Brasil, no Rio de Janeiro (RJ)

03/06 – amistoso contra a República Dominicana, na Cidade do Panamá (PAN)

06/06 – amistoso contra a Bósnia e Herzegovina, em St. Louis (EUA)

17/06 – estreia na Copa do Mundo contra Gana, em Toronto (CAN)

23/06 – segundo jogo contra a Croácia, em Toronto (CAN)

27/06 – terceiro jogo contra a Inglaterra, em East Rutherford (EUA)

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Ficha do jogo

Brasil x Panamá: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo

Data e horário: domingo, 31 de maio, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Daniel Schlager (ALE)

Onde assistir: TV Globo, SporTV e GeTV

Desfalques do Brasil

A Seleção Brasileira não terá Neymar neste amistoso, já que o jogador se recupera de uma lesão na panturrilha. Também estão fora os zagueiros Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG), além do atacante Gabriel Martinelli (Arsenal). O trio participou da final da Champions League no sábado (30), em Budapeste (HUN), e se juntará ao grupo posteriormente.

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