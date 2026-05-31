Neymar acompanha Seleção no gramado e bate-papo com médico e presidente da CBF

Tratando uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, Neymar não participou do aquecimento pré-jogo junto aos outros jogadores da Seleção Brasileira no gramado do Maracanã, mas acompanhou seus companheiros assistindo à atividade. O camisa 10 da Amerelinha não está disponível para o amistoso de logo mais contra o Panamá, mas mesmo assim é o nome mais ovacionado no Maracanã.

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Gritos como "olê, olê, olá, Neymar, Neymar!" e "olêlê, olálá, o Neymar vem aí e o bicho vai pegar" são ouvidos a todo momento no estádio carioca. Mesmo que não vá a campo neste domingo (31), o camisa 10 é, sem sombra de dúvidas, o nome mais celebrado pelos torcedores presentes no Maracanã. ▶️Veja:

Neymar sentiu a lesão na panturrilha em 17 de maio, véspera da convocação, em jogo do Santos com o Coritiba, pelo Brasileirão.

Na reta final do aquecimento dos jogadores do Brasil, Neymar foi à beira do gramado no Maracanã, onde se reuniu com Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, e Samir Xaud, presidente da CBF. O trio conversou por alguns minutos antes de se retirar para as áreas reservadas. ▶️Veja o momento:

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Ancelotti descarta corte de Neymar e aguarda camisa 10 para a estreia da Seleção na Copa

A situação física de Neymar não preocupa a comissão técnica da Seleção Brasileira. Neste sábado (30), durante entrevista coletiva concedida na Granja Comary, em Teresópolis, o técnico Carlo Ancelotti descartou qualquer possibilidade de corte do camisa 10 da lista para a Copa do Mundo de 2026, mesmo após a confirmação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita.

A avaliação do departamento médico da CBF apontou um prazo de recuperação entre duas e três semanas. Com isso, a expectativa é que Neymar esteja apto a atuar a partir da segunda rodada da fase de grupos do Mundial, quando o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, na Filadélfia.