Web vai à loucura com gol de brasileiro e manda recado para Ancelotti

Jogador da Seleção marca golaço na Premier League

Richarlison - Tottenham x Burnley
imagem cameraRicharlison comemora gol pelo Tottenham (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
13:00
Atualizado há 1 minutos
O atacante Richarlison chamou a atenção na manhã deste sábado ao marcar dois gols na vitória do Tottenham sobre o Burnley por 3 a 0. O brasileiro marcou o segundo gol dos Spurs com um belo voleio que o fez se tornar um dos assuntos mais comentados pela web, com torcedores destacando uma possível convocação para a Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti.

Richarlison marca golaço e chama atenção da web

Como foi o jogo entre Tottenham e Burnley

Com o favoritismo a seu favor, os Spurs dominaram o confronto e abriram o placar sem muita demora. Aos 9', Kudus recebeu pelo lado direito de ataque e cruzou bola à meia altura, na direção da marca do pênalti. Com um "sem pulo", Richarlison bateu de pé direito, tirando de Dúbravka.

No segundo tempo, o camisa 9 voltou a aparecer com letalidade na área. Sarr, Pedro Porro e Kudus triangularam pela direita, e depois de driblar a marcação, o ganês voltou a achar cruzamento para o brasileiro, que emendou grande voleio no canto do goleiro e ampliou a vantagem na capital inglesa.

Richarlison comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

