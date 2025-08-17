Romário escolhe quem seria o atacante ideal para a Seleção Brasileira
Campeão do mundo com o Brasil em 1994 comenta sobre "camisa 9" da Seleção
Campeão do mundo em 1994, Romário comentou sobre quem seria o "camisa 9" ideal da Seleção durante uma participação na transmissão da ESPN para o jogo entre Chelsea e Crystal Palace, pela Premier League. Em entrevista ao repórter Renato Senise, o ex-atacante da Seleção afirmou que João Pedro seria o nome ideal para ser o atacante titular do Brasil.
Romário faz elogios a João Pedro e o indica como 9 da Seleção
Durante a entrevista, o "Baixinho" demonstrou grande expectativa em relação a jogadores como JP. Segundo Romário, o atacante do time inglês é um dos principais candidatos entre as opções para a centroavância canarinha, principalmente após seu desempenho no Mundial de Clubes.
Quando questionado sobre o atual momento dos atacantes brasileiros, além de João Pedro, Romário também mencionou Richarlison, que marcou dois gols na última partida pelo do Tottenham. Além das promessas Vitor Roque, do Palmeiras, e Endrick do Real Madrid.
Por fim, o ex-atacante se mostrou confiante na escolha do técnico Carlo Ancelotti.
— Eu tenho certeza de que o Ancelotti vai ter bastante sabedoria pra escolher aquele que ele entende que é o melhor e que vai poder ajudar mais a Seleção — concluiu Romário.
