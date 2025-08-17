menu hamburguer
Fora de Campo

Romário escolhe quem seria o atacante ideal para a Seleção Brasileira

Campeão do mundo com o Brasil em 1994 comenta sobre "camisa 9" da Seleção

Romário
imagem cameraRomário em entrevista ao Charla Podcast (Foto: Reprodução / YouTube)
3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08/2025
10:24
  • Matéria
  Mais Notícias

Campeão do mundo em 1994, Romário comentou sobre quem seria o "camisa 9" ideal da Seleção durante uma participação na transmissão da ESPN para o jogo entre Chelsea e Crystal Palace, pela Premier League. Em entrevista ao repórter Renato Senise, o ex-atacante da Seleção afirmou que João Pedro seria o nome ideal para ser o atacante titular do Brasil.

Romário faz elogios a João Pedro e o indica como 9 da Seleção

Durante a entrevista, o "Baixinho" demonstrou grande expectativa em relação a jogadores como JP. Segundo Romário, o atacante do time inglês é um dos principais candidatos entre as opções para a centroavância canarinha, principalmente após seu desempenho no Mundial de Clubes.

Quando questionado sobre o atual momento dos atacantes brasileiros, além de João Pedro, Romário também mencionou Richarlison, que marcou dois gols na última partida pelo do Tottenham. Além das promessas Vitor Roque, do Palmeiras, e Endrick do Real Madrid.

Por fim, o ex-atacante se mostrou confiante na escolha do técnico Carlo Ancelotti.

— Eu tenho certeza de que o Ancelotti vai ter bastante sabedoria pra escolher aquele que ele entende que é o melhor e que vai poder ajudar mais a Seleção — concluiu Romário.

João Pedro foi escolhido por Romário como o nome ideal para assumir a camisa 9 da Seleção Brasileira (Foto: Franck Fife/AFP)
João Pedro foi escolhido por Romário como o nome ideal para assumir a camisa 9 da Seleção Brasileira (Foto: Franck Fife/AFP)

