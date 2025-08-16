Rodrigo Muniz, cria do Flamengo, foi decisivo na Premier League neste sábado (16). Com a camisa do Fulham, o centroavante evitou a derrota na estreia diante do Brighton, e, no apagar das luzes, anotou o gol do empate em 1 a 1, calando o Amex Stadium.

O tento do atacante saiu aos 50 minutos da segunda etapa. Em cobrança de escanteio de Harry Wilson, o zagueiro dos Seagulls, Lewis Dunk, tentou fazer o corte, mas apenas tocou de raspão. A bola ganhou um pouco de altura e parou na coxa de Muniz, que rapidamente, armou a finalização e bateu cruzado para vencer Verbruggen e deixar tudo igual.

Antes, no começo da metade final de confronto, os donos da casa haviam aberto o placar com o camisa 33, Matt O'Riley. O meio-campista converteu penalidade tirando de Leno e inaugurou o marcador em East Sussex.

Rodrigo, na última temporada, já havia sido decisivo em diversas ocasiões, tendo anotado 11 gols e concedido duas assistências. O bom momento lhe rendeu interesse de outros clubes da Europa: a Atalanta e o Leeds United têm o futebol do brasileiro como alvo e podem formalizar propostas nas próximas semanas do mercado de transferências no Velho Continente.

Muniz chegou ao Fulham em 2021, quando foi vendido pelo Flamengo. Na ocasião, o movimento custou 8 milhões de euros (mais de R$ 50 milhões na cotação da época). O interesse surgiu após o atacante se destacar, inicialmente, na base, e depois, no profissional, vivendo bons momentos sob o comando de Rogério Ceni.

