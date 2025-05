Encerrando uma das mais longas novelas do futebol, Carlo Ancelotti colocou a caneta no papel e será o novo técnico da Seleção. Desde já, as especulações pela próxima convocação começam a repercutir por todo o território brasileiro na boca dos mais de 200 milhões de habitantes. Assim, o Lance! expõe cinco possíveis nomes que podem retornar ao plantel como novidades do novo comandante em um futuro próximo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Carlo Ancelotti: carreira, estilo, missão e trabalho

Ancelotti é um treinador versátil. Detentor de 30 troféus ao longo da carreira, ele não segue um modelo de jogo fixo. Sua filosofia é clara: adaptar-se ao elenco disponível. O trabalho do italiano passa pela observação do grupo, identificação das qualidades de cada jogador e a busca por uma forma coletiva de potencializar essas individualidades. É mais prático do que apegado a rigores táticos.

continua após a publicidade

Nesse cenário, a liderança tranquila de Carletto será testada ao nível de seleção pela primeira vez em sua carreira. Com menos treinamentos do que no cotidiano de clubes, o italiano tem a dura missão de equilibrar uma safra talentosa em busca da sexa estrela na Copa do Mundo de 2026.

Segundo o "Ge", Ancelotti já começou a trabalhar na primeira convocação da Seleção em meio aos compromissos pelo Real Madrid, seja com contatos diretos com figuras importantes, seja com consultas por possíveis nomes. Afastado por problemas físicos e sem sequência de jogos, Neymar foi um dos atletas que conversou com o treinador. Além dele, outros quatro jogadores foram mencionados na reportagem do veículo; veja abaixo quais são.

continua após a publicidade

Nome de confiança: Casemiro

Exímio ladrão de bolas e protetor do meio de campo, Casemiro era o pilar de sustentação do setor formado por Toni Kroos e Luka Modrić, no Real Madrid. Titular absoluto no tricampeonato europeu entre 2016 e 2018, o brasileiro também foi importante na Champions League 2021/2022, ano em que foi campeão com Ancelotti no comando. Apesar do declínio técnico no período, não deixou de perder espaço no time titular, visto que participou de 48 partidas naquela temporada.

O volante deixou Madri rumo a Manchester no ano seguinte, para seguir vestindo a camisa de um dos maiores clubes do mundo: o United. Malgrado os anos inaugurais, Casemiro é um dos destaques do finalista da Europa League em 2025. Nome de confiança de Ancelotti, o meia pode voltar à Seleção em breve.

Casemiro celebra gol com a camisa do Manchester United (Foto: Oli Scarff/AFP)

Novidades: Antony, Caio Henrique e Alexsandro

Ancelotti, conforme noticiado pelo “Ge”, também confidenciou para pessoas próximas que buscou informações mais detalhadas de peças com pouca bagagem de Seleção, como Antony, destaque no Betis; Caio Henrique, do Monaco; e Alexsandro, do Lille.

A boa fase do ex-São Paulo na Espanha não é novidade para ninguém. Desde o início do ano, Antony virou a chave na carreira ao sair de Old Trafford e aterrissar em Sevilha por empréstimo. O destino foi o Real Betis, equipe tradicional que não poderia ter encaixado melhor com o futebol do brasileiro. Ensaboado na ponta-direita, o atacante tem oito gols, cinco assistências e momentos de brilho na segunda metade da temporada europeia.

No futebol francês, os dois nomes de defesa que chamaram a atenção de Ancelotti vivem em alta nos últimos meses. Há cinco anos no Monaco, Caio Henrique batalha por uma chance na Seleção em uma posição histórica no país, mas carente na geração atual: a lateral-esquerda. Além disso, o ex-Fluminense oferece a opção de atuar no meio-campo.

Alexsandro, por sua vez, está na sua segunda temporada com mais oportunidades no time titular do Lille, e já figurou lista de pré-convocados da Canarinho. O zagueiro de 25 anos destaca-se pela saída de bola, além da ambidestria.

➡️ Willian José, Vini Jr, Bernard… Quais brasileiros Ancelotti já comandou na carreira?

Improvável: Richarlison

Assim como o Tottenham, Richarlison passa por uma fase negativa nos gramados, não sendo mencionado por nenhum portal como possível figurinha repetida na próxima lista da Seleção. Contudo, o “Pombo” tem boas recordações com Ancelotti, quando o italiano treinou o Everton, entre 2019 e 2021. Sob o comando do técnico, o brasileiro disputou 59 partidas, marcou 20 gols e deu quatro assistências. No período, ganhou espaço com a camisa da Amarelinha no comando de Tite.