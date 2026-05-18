Confira o desempenho dos brasileiros antes da convocação final de Ancelotti para a Copa

No último fim de semana antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, os candidatos a uma vaga na lista viveram uma última rodada de observação cercada de expectativa antes do anúncio oficial nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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O treinador italiano escolheu acompanhar de perto o duelo entre Athletico-PR e Flamengo, em Curitiba. A partida reuniu os sete jogadores da equipe carioca que estão na pré-lista de 55 jogadores enviada à Fifa. E todos começaram jogando: os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, os laterais Alex Sandro e Danilo, o meia Lucas Paquetá e os atacantes Samuel Lino e Pedro.

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Pedro viveu um roteiro de recuperação dentro do próprio jogo. O atacante desperdiçou uma oportunidade clara na pequena área no início do segundo tempo, mas apareceu nos minutos finais para empatar a partida em lance parecido, aproveitando assistência de Bruno Henrique após lançamento de Léo Pereira. O zagueiro, inclusive, alternou momentos de insegurança e redenção: quase entregou um gol ao adversário no começo da etapa final, salvo por Rossi, antes de participar diretamente da construção do empate rubro-negro.

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Samuel Lino teve atuação apagada e acabou substituído, enquanto Danilo, primeiro jogador confirmado na Copa por Ancelotti, foi expulso após receber dois cartões amarelos. Ainda no futebol brasileiro, Danilo Barbosa também virou assunto às vésperas da convocação. O volante foi desfalque do Botafogo contra o Corinthians, no Nilton Santos, por problemas pessoais, mas deve estar na lista.

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Em Santos x Coritiba, Neymar viveu uma tarde marcada mais pela confusão do que pelo desempenho técnico. O camisa 10 ficou apenas 64 minutos em campo após um erro de arbitragem envolvendo substituições e deixou a partida sem gols ou assistências. Ainda assim, criou uma grande chance e quase marcou. O atacante chega à véspera da convocação tentando consolidar a recuperação física que o recolocou no radar da Seleção.

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Na Inglaterra, Matheus Cunha reforçou sua candidatura com mais uma atuação decisiva. Na vitória do Manchester United sobre o Nottingham Forest, o atacante marcou um dos gols da partida e voltou a mostrar mobilidade e capacidade de definição.

Companheiro de Cunha, Casemiro comandou o meio-campo do Manchester United em uma atuação cercada por emoção em Old Trafford. Aos 34 anos, o volante recebeu apoio da torcida inglesa durante a vitória sobre o Nottingham Forest e reforçou a imagem de liderança e equilíbrio que pesa a seu favor no planejamento de Ancelotti.

Do outro lado da partida, Igor Jesus teve atuação discreta. Lutou bastante fisicamente contra os zagueiros adversários, participou da movimentação ofensiva do Nottingham Forest, mas terminou a rodada sem conseguir balançar as redes.

Já Igor Thiago passou em branco no empate do Brentford com o Crystal Palace. O atacante participou bastante do jogo, brigou fisicamente e tentou criar espaços, mas não conseguiu repetir as atuações decisivas recentes que o colocaram entre os nomes monitorados pela comissão técnica.

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Na Espanha, Vinícius Júnior confirmou o status de protagonista da Seleção. O atacante marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre o Sevilla, aproveitando sobra dentro da área após disputa entre Mbappé e Carmona. Foi o 16º gol do brasileiro na temporada espanhola.

Outro nome garantido na convocação, Raphinha teve uma de suas melhores atuações recentes pelo Barcelona. O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Real Betis.

Na Itália, Wesley encerrou a temporada de maneira turbulenta. O lateral foi expulso no clássico entre Roma e Lazio após se envolver em confusão com Nicolo Rovella. Mesmo assim, segue bem cotado para aparecer na lista final de Ancelotti.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Na França, Endrick fez sua despedida do Lyon. O atacante teve atuação discreta na derrota por 4 a 0 para o Lens e foi substituído no segundo tempo. Ainda assim, encerra a passagem pelo futebol francês com números relevantes: oito gols e oito assistências em 21 partidas.

Outro jogador monitorado de perto pela comissão técnica, Luciano Juba deixou o campo machucado pelo Bahia após sentir dores na parte anterior da coxa esquerda. O lateral-esquerdo, artilheiro do clube na temporada com oito gols, faz parte da pré-lista enviada à Fifa.

Já Luiz Henrique chega embalado para a convocação após conquistar a Liga da Rússia com o Zenit. O atacante participou da campanha que terminou com vitória sobre o Rostov e consolidou ainda mais seu espaço no ciclo da Seleção.

Na final da Copa da Inglaterra, João Pedro deixou o campo com dores durante o confronto entre Chelsea e Manchester City. O lance causou preocupação momentânea, mas avaliações posteriores descartaram lesão mais séria. O próprio atacante tranquilizou o entorno após a partida.

Depois de meses de observação, conversas internas e acompanhamento físico, Carlo Ancelotti encerra nesta segunda-feira o processo mais debatido desde sua chegada à Seleção: a definição dos 26 nomes que representarão o Brasil na Copa do Mundo de 2026.