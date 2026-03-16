Santos terá desfalques para duelo contra o Internacional na Vila Belmiro

O Santos empatou com o Corinthians Paulista por 1 a 1 na tarde deste domingo (15), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante a partida, Luan Peres foi expulso após receber o segundo cartão amarelo e será desfalque contra o Internacional, na próxima quarta-feira (19), em casa, pelo Brasileirão. Os ingressos já estão à venda para esta partida. Com a ausência do zagueiro, Lucas Veríssimo pode surgir como opção.

continua após a publicidade

O novo camisa 4 do Peixe foi anunciado no dia 3 de março, mas estava atuando no futebol do Catar e, por causa dos conflitos bélicos na região do Oriente Médio, não conseguiu chegar imediatamente ao Brasil. Ele desembarcou na noite da última quinta-feira (12), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e participou de apenas um treino antes do clássico. No desembarque, afirmou que vinha treinando normalmente e estava com ritmo de jogo, mas não saiu do banco de reservas.

➡️ Auxiliar do Santos avalia retorno de Neymar e revela treinos para novo esquema tático

No clássico contra o Corinthians, Mayke, Miguelito e Robinho Jr. ficaram de fora por opção técnica da comissão. O técnico Juan Pablo Vojvoda também vai retornar à beira do gramado, já que cumpriu suspensão após ter sido expulso na partida contra o Mirassol, por discussão com o treinador Rafael Guanaes após o apito final.

continua após a publicidade

Quem também pode desfalcar a equipe são os Meninos da Vila Gabriel Bontempo e Vinícius Lira. O meia teve uma contratura lombar, enquanto o lateral-esquerdo sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Vini Lira chegou a deixar o campo de maca quando o Santos já não contava mais com Luan Peres e havia feito as cinco substituições.

Os dois atletas serão reavaliados pelo Departamento Médico do Santos FC nesta segunda-feira (16).

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Barbosa:

Durante a entrevista coletiva do auxiliar Gastón Liendo, o assunto Gabriel Barbosa foi abordado, já que o camisa 9 foi substituído após sentir cãibras. A torcida não gostou da alteração e protestou contra o auxiliar.

continua após a publicidade

— Estava com cãibras. Ele pediu para sair, assim como Barreal. Foi uma troca forçada. Tivemos quatro substituições por necessidade. Gustavinho também estava no limite físico, além do Bontempo. Gabriel Barbosa correu muito, atacou espaços e buscou o gol. Valorizamos muito - explicou Gastón.