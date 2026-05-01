O goleiro Hugo Souza completou mais uma partida sem sofrer gols na meta do Corinthians. Assim como ocorreu desde a estreia de Fernando Diniz, a equipe viu a defesa atuar de forma decisiva e segura, ficando sem ser vazada contra o Peñarol, na Libertadores.

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Dos sete jogos comandados por Fernando Diniz, Hugo Souza foi titular em cinco. O camisa 1 ficou de fora contra o Barra e o Vasco, ambos por suspensão, e foi substituído por Kauê, goleiro que também não sofreu gols. Os bons números fazem Hugo Souza reviver o sonho de disputar a Copa do Mundo.

— A importância é a melhor possível. São sete jogos sem sofrer gol. Espero que a gente continue aumentando esses números. Para mim, individualmente, é muito bom. Tenho o sonho de estar numa Copa do Mundo, então acho que isso ajuda. São números que credenciam. Eu não tenho os números exatos, mas acho que hoje foi meu jogo número 114 ou 115, não lembro. E, se eu não me engano, já tenho mais de 50 clean sheets com a camisa do Corinthians. São números expressivos, são números importantes. São quase 50% dos jogos sem sofrer gol. E a gente vai batalhar demais para que a gente continue dessa forma, porque, com a qualidade que a gente tem, a gente sabe que, a qualquer momento, a gente pode decidir um jogo, fazer gols — disse Hugo Souza durante zona mista.

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Hugo Souza ainda destacou o trabalho coletivo do Corinthians e citou jogadores do setor ofensivo como Yuri Alberto e Garro neste momento importante da defesa, ressaltando que os homens de frente também têm contribuído de forma decisiva no trabalho defensivo da equipe.

— E a gente tem se dedicado muito na marcação e, como eu falei, não sou só eu, não é só a linha defensiva, mas o Yuri, o Garro, o Lingard, o Memphis e todo mundo que joga na frente está marcando demais. E a gente fica feliz com a ajuda deles, que facilita o nosso trabalho e ajuda principalmente a mim, que estou perto desse sonho aí — completou.

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Corinthians chega a sete jogos sem sofrer gols (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Números de Hugo Souza no Corinthians

Em 2026, Hugo Souza vive uma das temporadas mais consistentes da carreira pelo Corinthians. Em 24 jogos, o goleiro soma 12 partidas sem sofrer gols e média de 0,7 gol sofrido por partida. Ele registra ainda 2,3 defesas por jogo, sendo 1,3 em finalizações dentro da área, além de quatro pênaltis defendidos. No passe, apresenta 69% de acerto e 33% em bolas longas. O desempenho geral também é refletido na nota média de 6,89 no Sofascore.

Pelo Corinthians, o histórico de Hugo Souza reforça a regularidade desde a chegada ao clube. Em 114 jogos, são 50 partidas sem ser vazado e média de 0,9 gol sofrido por jogo, além de 2,7 defesas por partida e 1,4 defesas em chutes dentro da área. O goleiro acumula ainda 75% de eficiência nas defesas, 14 pênaltis defendidos, 68% de acerto no passe e 36% em bolas longas.

No recorte geral, Hugo Souza também soma um gol contra e três pênaltis cometidos com a camisa do Corinthians. A nota média no Sofascore no período é de 7,06, consolidando o goleiro como um dos nomes de maior regularidade defensiva da equipe nos últimos anos.

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Hugo Souza pelo Corinthians:

114 jogos 50 jogos sem sofrer gols 0.9 gols sofridos por jogo 2.7 defesas por jogo 1.4 defesas em chutes dentro da área por jogo 75% bolas defendidas 14 pênaltis defendidos 68% acerto no passe 36% acerto na bola longa 1 gol contra 3 pênaltis cometidos Nota Sofascore 7.06

Hugo Souza em 2026:

24 jogos 12 jogos sem sofrer gols 0.7 gols sofridos por jogo 2.3 defesas por jogo 1.3 defesas em chutes dentro da área por jogo 4 pênaltis defendidos 69% acerto no passe 33% acerto na bola longa 2 pênaltis cometidos Nota Sofascore 6.89

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