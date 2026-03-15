Auxiliar do Santos avalia retorno de Neymar e revela treinos para novo esquema tático

O Santos foi comandado pelo auxiliar Gastón Liendo na tarde deste domingo (15), no empate por 1 a 1 diante do Corinthians, no segundo encontro entre as equipes nesta temporada, na Vila Belmiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda estava suspenso após ter sido expulso na última partida, contra o Mirassol.

continua após a publicidade

O time entrou em campo com uma formação tática diferente, utilizando três zagueiros: Zé Ivaldo, Adonis Frías e Luan Peres. O auxiliar explicou que, durante os treinamentos, a equipe costuma trabalhar com diferentes formações.

— Vamos continuar avaliando as possibilidades para cada jogo. Pode ser uma opção atuar com três zagueiros, mas também com dois e um lateral desempenhando três ou quatro funções, como temos feito ultimamente. Dependemos muito do tipo de adversário. Ao mesmo tempo, precisamos ter a responsabilidade de manter um padrão de jogo. A sequência de partidas, às vezes, não permite isso, e as trocas também são necessárias por questões físicas. Não quer dizer que no próximo jogo será igual, pois treinamos diferentes formas. O grupo acaba se beneficiando disso e não há reclamação - explicou.

continua após a publicidade

➡️Análise: Neymar tem atuação apagada e aumenta dúvida por convocação de Ancelotti

Liendo também revelou que a formação já havia sido trabalhada antes do duelo do dia 26 de fevereiro, contra o Vasco. Ele ainda analisou a partida, que teve como novidades na equipe titular as entradas de Gustavo Henrique e Christian Oliva.

— Nos treinos, sempre buscamos trabalhar com diferentes formações para que os jogadores estejam preparados para situações de jogo com linha de três, quatro ou cinco defensores. Para o jogo contra o Vasco tivemos alguns dias para trabalhar, e também utilizamos esse período para testar essa formação. Não foi algo pensado apenas depois do Mirassol. Acho que encaixou bem. Clássico é sempre um jogo equilibrado, com momentos do adversário e outros nossos. Nos primeiros 20 minutos, jogamos no campo deles. Mesmo após o gol, seguimos tentando atuar no campo adversário. No segundo tempo foi parecido: começamos bem, pressionando, provocando faltas e bem posicionados. Depois aconteceram algumas situações, como as expulsões e a lesão do Vini Lira. Ajustamos a equipe para garantir o empate — concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar acumula quatro jogos nesta temporada pelo Santos. (Foto: Tainã Araújo/Photo Premium/Gazeta Press)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Neymar:

O auxiliar do Santos, avaliou a atuação de Neymar, que havia sido poupado no duelo diante do Mirassol. O camisa 10 participou de quatro partidas até aqui na temporada. Ele precisou de dez jogos para estrear em 2026 por conta da recuperação da quarta lesão sofrida desde o retorno ao time da Baixada Santista.

— Não foi a melhor partida, mas também não foi um jogo ruim. Ele esteve comprometido e participou das movimentações. Quando o time estava um pouco mais recuado e não conseguíamos dar apoio, esses jogadores são fora da curva. Podem até sumir por alguns momentos, mas, quando aparecem, podem definir o jogo em um lance - disse.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira (19), quando enfrenta o Internacional, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar vive a expectativa de ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (16), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A convocação definirá os jogadores da Seleção Brasileira para dois amistosos nos Estados Unidos, que servirão como os últimos testes antes da lista final para a Copa do Mundo.

➡️Após clássico entre Santos e Corinthians, Neymar critica gramado da Vila Belmiro: 'Jogo lento'