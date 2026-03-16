Neymar se manifesta após jogo entre Santos e Corinthians: 'Nem sempre jogaremos bem'

Após o empate por 2 a 2 entre o Santos e o Corinthians, o meia-atacante Neymar se manifestou nas redes sociais. O jogador afirmou que o clássico não teve o resultado esperado pela equipe e reconheceu que não correspondeu em campo como gostaria.

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— Não foi o resultado que queríamos e muito menos a partida que eu desejava jogar. Mas o futebol é assim: nem sempre jogaremos bem todos os jogos. O importante é seguir trabalhando! Valeu aos torcedores santistas que nos apoiaram demais hoje - escreveu Neymar no Instagram.

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Neymar se manifestou após o clássico em seu Instagram. (Foto: Divulgação/ Instagram)

O clássico:

A atuação apagada de Neymar no último domingo (15), na Vila Belmiro, também foi comentada durante a entrevista coletiva do auxiliar do Santos Gastón Liendo.

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— Obviamente que não foi a melhor partida do Ney, mas também não foi um jogo ruim. Ele esteve comprometido e fez movimentações. Como o time estava muito baixo, não conseguimos dar apoio e dar condições para a bola chegar nele. É um jogador fora da curva, que pode decidir jogos, e queremos tê-lo sempre em campo - disse Gastón.

Membros da comissão técnica da Seleção Brasileira acompanharam a partida: os assistentes Mino Fulco e Francesco Mauri, além de Bruno Baquete e do preparador de goleiros Cláudio Taffarel.

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Após o jogo, Neymar comentou, em entrevista à TV Globo, sobre a expectativa de figurar na lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (16), para os últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo.

— Estou trabalhando para isso. Obviamente, meu desejo é voltar à Seleção e jogar uma Copa do Mundo. Cabe à comissão escolher. Se eu estiver lá ou não, sempre torcerei pela Seleção - afirmou Neymar.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira (18), quando encara o Internacional, às 21h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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