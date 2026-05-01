Ancelotti observará jogadores de Flamengo e Vasco antes de convocação da Seleção Brasileira

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti estará no Maracanã para acompanhar o clássico entre Flamengo e Vasco no próximo domingo (3), válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Ele estará acompanhado pelo coordenador executivo Rodrigo Caetano, pelo coordenardo técnico Juan e pelo preparador físico Cristiano Nunes.

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A presença da comissão da Seleção no Clássico dos Milhões faz parte do planejamento de observações às vésperas da convocação para a Copa do Mundo. A lista final será anunciada por Ancelotti no próximo dia 18, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro-RJ.

Do lado do Flamengo, Danilo está garantido entre os 26 convocados, segundo o treinador do Brasil. Além do defensor, Alex Sandro e Léo Pereira aparecem com boas chances de estarem na lista final para o Mundial; Samuel Lino, já chamado pelo italiano, não foi lembrado nas convocações recentes, assim como Pedro. Já Lucas Paquetá, que briga por vaga no meio-campo, está lesionado e não disputará o clássico.

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No Vasco, Paulo Henrique é o único nome já convocado por Carlo Ancelotti. O lateral-direito esteve na lista dos amistosos com Japão e Coreia do Sul, em outubro do ano passado. No entando, não foi mais lembrado pelo técnico.

Membros da comissão também estarão no Mineirão

Antes mesmo do duelo no Maracanã, membros da comissão da Seleção Brasileira marcarão presença no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG neste sábado (2), no Mineirão. Os analistas de desempenho Thomaz Araujo e Bruno Baquete representarão a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Entre os celestes, Fabrício Bruno, Kaiki , Gerson e Kaio Jorge já estiveram entre os convocados por Carlo Ancelotti. Matheus Pereira também foi chamado neste ciclo, mas não pelo treinador italiano. Do lado do Galo, Lyanco esteve em pré-lista, mas não foi chamado.

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, estará presente em Flamengo x Vasco (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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