Neymar está na convocação de mais uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. A lista final de Carlo Ancelotti para o torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, foi anunciada nesta segunda-feira (18).

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A presença de Neymar na lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 era o grande mistério da convocação. O treinador italiano fez mistério até o fim, mas levou o grande astro do time que pode conduzir o Brasil ao hexa.

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Nas redes sociais, muitos brasileiros celebraram a convocação de Neymar para mais uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. O craque do Santos é uma das principais esperanças da Amarelinha para o torneio. Veja os comentários abaixo:

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Neymar está na convocação da Seleção Brasileira (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Veja comentários sobre o astro

Com Neymar, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Com Neymar, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: o astro do Santos vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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