Neymar pode se tornar o jogador com mais partidas pelo Brasil em Copas; veja ranking
Com a lista divulgada por Ancelotti nesta segunda-feira (18), Neymar vai disputar sua quarta edição do torneio mundial
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O atacante Neymar está entre os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo pelo Brasil. O técnico Carlo Ancelotti divulgou a lista no final da tarde desta segunda-feira (18), quando fez a convocação da Seleção Brasileira diretamente do Museu do Amanhã, no Centro do Rio. Com isso, os números do jogador com a camisa verde e amarela devem crescer em 2026.
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Até aqui, Neymar disputou 13 partidas pela Seleção em Copas do Mundo, em três edições diferentes do torneio: 2014 (Brasil), 2018 (Rússia) e 2022 (Catar). Caso o Brasil chegue até a final do Mundial de 2026, Neymar pode entrar em campo em mais oito jogos, é claro, se atuar em todos. Com isso, chegaria a 21 duelos e ultrapassaria Cafu, dono do recorde neste momento.
O ex-lateral-direito tem 20 jogos com a camisa do Brasil em Copas do Mundo. Ele, aliás, foi o último capitão da Seleção Brasileira a levantar o troféu de campeão do mundo, em 2002, quando o país sagrou-se pentacampeão na Coreia do Sul e no Japão.
Desde então, a Seleção Brasileira não esteve mais perto de conquistar o hexa, mas os torcedores vivem uma nova expectativa agora sob o comando de Ancelotti.
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Jogadores com mais partidas pelo Brasil em Copas:
1- Cafu – 20
2- Ronaldo – 19
3- Dunga – 18
3- Taffarel – 18
5- Lúcio – 17
5- Roberto Carlos – 17
7- Gilberto Silva – 16
7- Jairzinho – 16
9- Bebeto – 15
9- Didi – 15
9- Nilton Santos – 15
9- Rivellino – 15
9- Thiago Silva – 15
Neymar vivia expectativa por convocação
O jogador do Santos esteve presente em todas as listas de pré-convocados de Ancelotti, mas não foi chamado nenhuma vez pelo técnico italiano, seja por lesão, seja por estar fisicamente abaixo do que queria a comissão técnica.
Neymar, porém, voltou a jogar com regularidade nas últimas semanas. Não foi brilhante e esteve longe de ser o jogador que encantou o planeta na última década e meia, mas se esforçou para mostrar que ainda pode disputar uma Copa do Mundo. E disputará.
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