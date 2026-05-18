O atacante Neymar está entre os 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo pelo Brasil. O técnico Carlo Ancelotti divulgou a lista no final da tarde desta segunda-feira (18), quando fez a convocação da Seleção Brasileira diretamente do Museu do Amanhã, no Centro do Rio. Com isso, os números do jogador com a camisa verde e amarela devem crescer em 2026.

continua após a publicidade

Até aqui, Neymar disputou 13 partidas pela Seleção em Copas do Mundo, em três edições diferentes do torneio: 2014 (Brasil), 2018 (Rússia) e 2022 (Catar). Caso o Brasil chegue até a final do Mundial de 2026, Neymar pode entrar em campo em mais oito jogos, é claro, se atuar em todos. Com isso, chegaria a 21 duelos e ultrapassaria Cafu, dono do recorde neste momento.

O ex-lateral-direito tem 20 jogos com a camisa do Brasil em Copas do Mundo. Ele, aliás, foi o último capitão da Seleção Brasileira a levantar o troféu de campeão do mundo, em 2002, quando o país sagrou-se pentacampeão na Coreia do Sul e no Japão.

continua após a publicidade

Desde então, a Seleção Brasileira não esteve mais perto de conquistar o hexa, mas os torcedores vivem uma nova expectativa agora sob o comando de Ancelotti.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogadores com mais partidas pelo Brasil em Copas:

1- Cafu – 20

2- Ronaldo – 19

3- Dunga – 18

3- Taffarel – 18

5- Lúcio – 17

5- Roberto Carlos – 17

7- Gilberto Silva – 16

7- Jairzinho – 16

9- Bebeto – 15

9- Didi – 15

9- Nilton Santos – 15

9- Rivellino – 15

9- Thiago Silva – 15

continua após a publicidade

Neymar vivia expectativa por convocação

O jogador do Santos esteve presente em todas as listas de pré-convocados de Ancelotti, mas não foi chamado nenhuma vez pelo técnico italiano, seja por lesão, seja por estar fisicamente abaixo do que queria a comissão técnica.

Neymar, porém, voltou a jogar com regularidade nas últimas semanas. Não foi brilhante e esteve longe de ser o jogador que encantou o planeta na última década e meia, mas se esforçou para mostrar que ainda pode disputar uma Copa do Mundo. E disputará.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.