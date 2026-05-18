Cria do Atlético-MG é convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Zagueiro foi convocado por Carlo Ancelotti para o Mundial que inicia no dia 11 de Junho
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O zagueiro Bremer foi convocado nesta segunda-feira (18) por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Revelado nas categorias de base do Atlético, o defensor atualmente atua pela Juventus, da Itália.
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Bremer já havia participado da Copa do Mundo de 2022 e volta a fazer parte da delegação no mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. O zagueiro terá como companheiros no setor Danilo, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Ibañez, Marquinhos.
Bremer pelo Atlético e trajetória na Europa
Bremer chegou às categorias de base do Atlético em 2017, já para integrar a equipe sub-20. No mesmo ano, conquistou a Copa do Brasil da categoria e foi um dos destaques da campanha. Em julho daquela temporada, o zagueiro fez sua estreia pelo time principal, onde rapidamente se firmou entre os titulares.
Após cerca de um ano de boas atuações, Bremer despertou o interesse de clubes europeus e acabou negociado pelo Atlético com o Torino, da Itália.
No futebol italiano, o defensor se destacou durante quatro temporadas pelo Torino até ser contratado pela rival Juventus, em 2022, clube que defende atualmente. Pelo Granata, Bremer foi eleito o melhor zagueiro da Serie A na temporada 2021/22 e também integrou a seleção ideal do Campeonato Italiano em três oportunidades.
Qualidades como força física e domínio no jogo aéreo foram determinantes para que ele se consolidasse como um dos principais zagueiros brasileiros no futebol europeu nesta década. Bremer tem contrato com a Vecchia Signora até 2028, entidade a qual conta com total confiança do elenco e é considerado um pilar fundamental no sistema defensivo da equipe comandada por Luciano Spalletti.
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