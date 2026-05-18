Vini Jr vira assunto após convocação da Seleção Brasileira: 'Aceitem'

Vini Jr foi um dos principais nomes da convocação da Seleção Brasileira no fim da tarde desta segunda-feira (18). O astro estará em mais uma Copa do Mundo com a Amarelinha, e o assunto ficou em alta entre torcedores nas redes sociais.

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Em 2022, junto com Neymar, Vini Jr foi a grande referência na convocação da Seleção Brasileira. Em 2026, o cenário não é diferente, apesar do grande protagonismo de Raphinha. No Real Madrid, o cria do Flamengo segue em alta, mas o desempenho com a pentacampeã ainda não convenceu muitos torcedores.

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Depois da convocação da Seleção Brasileira, Vini Jr foi alvo de um grande debate: o craque enfim está pronto para ser o cara do time na Copa do Mundo? Veja os comentários abaixo:

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Vini Jr é um dos principais nomes da Seleção Brasileira (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

Veja comentários sobre o craque

Com Vini Jr, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Com Vini Jr, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: Neymar vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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