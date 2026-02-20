Neymar admite que pode se aposentar em dezembro: "Um dia de cada vez"

Neymar admitiu que este pode ser o último ano de carreira dele. Em entrevista à CazéTV, o camisa 10 do Santos declarou que não descarta uma aposentadoria em dezembro, mas que isso vai ser decidido aos poucos.

- Não sei o que vai acontecer daqui pra frente, não sei o ano que vem, pode ser que chegue em dezembro eu queira me aposentar, vai ser do meu coração. Cara, eu estou vivendo ano a ano agora, né? Um dia de cada vez, vamos pouco a pouco.

Neymar retornou ao Santos depois de dez jogos e fez a estreia na temporada. (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

O atacante do Peixe fez sua primeira partida em 2026 no último domingo, na goleada do Santos por 6 a 0 diante do Velo Clube, na Vila Belmiro. Ele entrou no segundo tempo e não marcou gol. Neymar também comentou sobre sua volta e as perspectivas para a temporada.

- É um ano muito importante não só para o Santos, como para a Seleção Brasileira, que é ano de Copa do Mundo. Para mim, também. Então, é um desafio muito grande. Queria voltar a jogar esta temporada totalmente 100%, né? Por isso, segurei alguns jogos, segurei um pouquinho a mais. Sei que muita gente fala muita besteira, não sabe do dia a dia, não sabe como é que é, mas a gente tem que se aguentar ali, né? Então, eu quis voltar juntamente com o Santos. O Santos fez um planejamento muito bom, me ajudou muito nesse quesito. - declarou o jogador.

- Obviamente que eu queria voltar pra ajudar meu time da melhor maneira possível, mas acabei segurando um pouco para voltar 100%, né? Sem dor, sem medo, sem nada. Então, eu consegui voltar muito bem neste último jogo, então, eu fico feliz, fico tranquilo de ter voltado um pouco melhor do que eu estava antes. Óbvio que eu preciso adquirir ritmo de jogo, pouquinho mais de treino que eu vou estar melhor, mas é isso. É com bastante treinamento, com bastante perseverança, acho que é isso que nos move, que eu vou conseguir alcançar meu 100%, né? É isso que eu quero - finalizou.

Próxima partida de Neymar

O Peixe encara o Grêmio Novorizontino neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. A expectativa é de que Neymar comece como titular e atue por mais de 45 minutos. O camisa 10 entrou no intervalo da partida contra o Velo Clube e permaneceu em campo por 46 minutos.

No ano passado, disputou 30 partidas e sofreu quatro lesões que o impediram de ter uma maior sequência de jogos.

No último estadual, o Santos enfrentou o Corinthians na Neo Química Arena, pela semifinal da competição, e acabou eliminado pelo rival.

