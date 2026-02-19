Marta 40 anos: a linha do tempo da maior da história
Brasileira acumula recordes em Copas do Mundo, seis prêmios de melhor do mundo e o posto de maior artilheira da Seleção Brasileira
Nesta quinta-feira (19), Marta Vieira da Silva completa 40 anos. Natural de Dois Riachos, no interior de Alagoas, a menina que começou jogando bola nas ruas, superou barreiras, preconceitos e distâncias para se transformar na maior jogadora da história do futebol.
Seis vezes eleita melhor do mundo, maior artilheira das Copas, recordista com a camisa da Seleção Brasileira e símbolo global da luta por igualdade no esporte, Marta construiu uma carreira que atravessa gerações. Agora, vive a expectativa de defender a Seleção Brasileira em casa, em 2027, nesta que será a primeira Copa do Mundo na América do Sul - e no Brasil.
A seguir, o passo a passo da Rainha.
🗓️ LINHA DO TEMPO — MARTA 40 ANOS
👶 1986 | Nascimento
- 📍 19 de fevereiro de 1986
- 📌 Dois Riachos (AL)
- A menina alagoana que se tornaria a maior jogadora da história do futebol nasce no sertão nordestino.
⚽ 1999–2000 | Primeiros passos
- 🔹 1999 – Base do CSA
- 🔹 2000 – Vasco da Gama (base e profissional aos 14 anos)
🟢 2001–2002 | Vasco da Gama
- 📊 16 jogos | 5 gols
- Primeira experiência profissional no futebol brasileiro.
🔵 2002–2004 | Santa Cruz-MG
- 📊 38 jogos | 16 gols
- Ganha rodagem e amadurece antes de dar o salto internacional.
🇸🇪 2004–2009 | Umeå IK (Suécia)
- 📊 104 jogos | 111 gols
- 🏆 Liga dos Campeões da UEFA (2003-04)
- 🏆 4x Campeonato Sueco
- 🏆 Copa da Suécia
🏅 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 – Melhor do Mundo (FIFA)
👉 Cinco vezes consecutivas — recorde entre homens e mulheres.
🌎 2003 | Primeira Copa do Mundo
- ⚽ 3 gols
- Início da trajetória em Mundiais.
🥇 2003 | Ouro Pan-Americano
- 🏆 Campeã (Santo Domingo)
🥈 2004 | Prata Olímpica – Atenas
- Primeira medalha olímpica.
🌍 2007 | A Copa da consagração
- 🏆 Bola de Ouro da Copa
- ⚽ 7 gols (artilheira)
- 🥈 Vice-campeã mundial
Marca o histórico gol contra os EUA na semifinal.
Ali, nasce oficialmente a Rainha.
🇺🇸 2009 | Los Angeles Sol
- 📊 20 jogos | 10 gols
- Artilheira da liga.
⚪⚫ 2009 | Santos (empréstimo)
- 📊 15 jogos | 26 gols
- 🏆 Libertadores Feminina
- 🏆 Copa do Brasil
Retorno ao Brasil em grande estilo.
🇺🇸 2010 | FC Gold Pride
- 📊 26 jogos | 20 gols
- 🏆 Campeã da WPS
- Artilheira da liga novamente
🇺🇸 2011 | Western New York Flash
- 🏆 Campeã da WPS
🇸🇪 2012–2014 | Tyresö
- 🏆 Campeonato Sueco 2012
- 🥈 Vice da Champions 2013-14
🇸🇪 2014–2017 | Rosengård
🏆 2x Campeonato Sueco
🏆 3x Supercopa da Suécia
🇺🇸 2017–presente | Orlando Pride
- 📊 +140 jogos
- 🏆 NWSL Shield 2024
- 🏆 NWSL Championship 2024
Conquista seu primeiro título da liga americana já veterana.
🇧🇷 Números na Seleção Brasileira
- 📊 +199 jogos
- ⚽ 120 gols
- 👑 Maior artilheira da história da Seleção Brasileira (masculina e feminina)
🌎 Recordes em Copas do Mundo
- ⚽ 17 gols em Copas
- 👑 Maior artilheira da história dos Mundiais (homens e mulheres)
- 🌍 Primeira pessoa a marcar em cinco edições diferentes
Gols por torneio:
- 2003 – 3 gols
- 2007 – 7 gols
- 2011 – 4 gols
- 2015 – 1 gol
- 2019 – 2 gols
🥈 Olimpíadas
- 🥈 Atenas 2004
- 🥈 Pequim 2008
- 🥈 Paris 2024
Primeira não-estadunidense a disputar três finais olímpicas.
🏆 Copa América
- 🥇 2003
- 🥇 2010
- 🥇 2018
- 🥇 2025
🏅 Prêmios e Honrarias
- ⭐ 6x Melhor do Mundo
- ⭐ Bola de Ouro da Copa (2007)
- ⭐ Eleita uma das 100 mulheres mais influentes do mundo (BBC)
- ⭐ Primeira mulher na Calçada da Fama do Maracanã
- ⭐ Embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres (2018)
- ⭐ Ordem de Rio Branco (2023)
🌎 Fora de campo
- 👩⚖️ Símbolo da luta por igualdade no esporte
- 🌍 Primeira embaixadora latino-americana da ONU Mulheres
- 👕 Fundadora da marca Go Equal
- ✊ Voz ativa por equidade de gênero no futebol
🔢 Números que definem a Rainha
- ⚽ +350 gols na carreira
- 🎖 20+ títulos
- 🌎 20+ anos de carreira profissional
- 👑 Única jogadora 6 vezes melhor do mundo
