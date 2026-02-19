Marta 40 anos: a linha do tempo da maior da história

Conteúdo Especial

Nesta quinta-feira (19), Marta Vieira da Silva completa 40 anos. Natural de Dois Riachos, no interior de Alagoas, a menina que começou jogando bola nas ruas, superou barreiras, preconceitos e distâncias para se transformar na maior jogadora da história do futebol.

Seis vezes eleita melhor do mundo, maior artilheira das Copas, recordista com a camisa da Seleção Brasileira e símbolo global da luta por igualdade no esporte, Marta construiu uma carreira que atravessa gerações. Agora, vive a expectativa de defender a Seleção Brasileira em casa, em 2027, nesta que será a primeira Copa do Mundo na América do Sul - e no Brasil.

A seguir, o passo a passo da Rainha.

Marta no Maracanã, em uma possível conquista da Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Design/Lance!)

🗓️ LINHA DO TEMPO — MARTA 40 ANOS

👶 1986 | Nascimento

📍 19 de fevereiro de 1986 📌 Dois Riachos (AL) A menina alagoana que se tornaria a maior jogadora da história do futebol nasce no sertão nordestino.

⚽ 1999–2000 | Primeiros passos

🔹 1999 – Base do CSA

🔹 2000 – Vasco da Gama (base e profissional aos 14 anos)

🟢 2001–2002 | Vasco da Gama

📊 16 jogos | 5 gols Primeira experiência profissional no futebol brasileiro.

🔵 2002–2004 | Santa Cruz-MG

📊 38 jogos | 16 gols Ganha rodagem e amadurece antes de dar o salto internacional.

🇸🇪 2004–2009 | Umeå IK (Suécia)

📊 104 jogos | 111 gols 🏆 Liga dos Campeões da UEFA (2003-04) 🏆 4x Campeonato Sueco 🏆 Copa da Suécia

🏅 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 – Melhor do Mundo (FIFA)

👉 Cinco vezes consecutivas — recorde entre homens e mulheres.

🌎 2003 | Primeira Copa do Mundo

⚽ 3 gols Início da trajetória em Mundiais.

(Foto: Divulgação)

🥇 2003 | Ouro Pan-Americano

🏆 Campeã (Santo Domingo)

🥈 2004 | Prata Olímpica – Atenas

Primeira medalha olímpica.

🌍 2007 | A Copa da consagração

🏆 Bola de Ouro da Copa ⚽ 7 gols (artilheira) 🥈 Vice-campeã mundial

Marca o histórico gol contra os EUA na semifinal.

Ali, nasce oficialmente a Rainha.

🇺🇸 2009 | Los Angeles Sol

📊 20 jogos | 10 gols Artilheira da liga.

⚪⚫ 2009 | Santos (empréstimo)

📊 15 jogos | 26 gols 🏆 Libertadores Feminina 🏆 Copa do Brasil

Retorno ao Brasil em grande estilo.

Suzana Agostini jogou ao lado de Marta no Santos (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/ Santos FC)

🇺🇸 2010 | FC Gold Pride

📊 26 jogos | 20 gols 🏆 Campeã da WPS Artilheira da liga novamente

🇺🇸 2011 | Western New York Flash

🏆 Campeã da WPS

🇸🇪 2012–2014 | Tyresö

🏆 Campeonato Sueco 2012

🥈 Vice da Champions 2013-14

🇸🇪 2014–2017 | Rosengård

🏆 2x Campeonato Sueco

🏆 3x Supercopa da Suécia

🇺🇸 2017–presente | Orlando Pride

📊 +140 jogos

🏆 NWSL Shield 2024

🏆 NWSL Championship 2024

Conquista seu primeiro título da liga americana já veterana.

Marta em campo pelo Orlando Pride na NWSL (Foto: Reprodução/Pride)

🇧🇷 Números na Seleção Brasileira

📊 +199 jogos ⚽ 120 gols 👑 Maior artilheira da história da Seleção Brasileira (masculina e feminina)

🌎 Recordes em Copas do Mundo

⚽ 17 gols em Copas 👑 Maior artilheira da história dos Mundiais (homens e mulheres) 🌍 Primeira pessoa a marcar em cinco edições diferentes

Gols por torneio:

2003 – 3 gols 2007 – 7 gols 2011 – 4 gols 2015 – 1 gol 2019 – 2 gols

🥈 Olimpíadas

🥈 Atenas 2004

🥈 Pequim 2008

🥈 Paris 2024

Primeira não-estadunidense a disputar três finais olímpicas.

(FILES) Brazil's forward #10 Marta (C) celebrates with teammates after scoring her team first goal, that will be disallowed, during the Paris 2024 Olympic Games women's group C football match between Nigeria and Brazil at the Bordeaux Stadium, in Bordeaux, on July 25, 2024. (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

🏆 Copa América

🥇 2003

🥇 2010

🥇 2018

🥇 2025

Marta é eleita melhor jogadora da Copa América Feminina 2025. (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

🏅 Prêmios e Honrarias

⭐ 6x Melhor do Mundo ⭐ Bola de Ouro da Copa (2007) ⭐ Eleita uma das 100 mulheres mais influentes do mundo (BBC) ⭐ Primeira mulher na Calçada da Fama do Maracanã ⭐ Embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres (2018) ⭐ Ordem de Rio Branco (2023)

🌎 Fora de campo

👩‍⚖️ Símbolo da luta por igualdade no esporte 🌍 Primeira embaixadora latino-americana da ONU Mulheres 👕 Fundadora da marca Go Equal ✊ Voz ativa por equidade de gênero no futebol

🔢 Números que definem a Rainha