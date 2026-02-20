Santos tenta quebrar tabu contra Novorizontino para avançar à semifinal do Paulistão
Peixe luta por uma vaga na semifinal neste domingo (22), contra o Novorizontino
O Santos tem um jogo decisivo neste domingo (22), contra o Novorizontino, às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.
O Peixe se classificou na oitava colocação na primeira fase do estadual, com a pior campanha entre os times que avançaram. O Alvinegro Praiano somou 12 pontos, com três vitórias em oito partidas. Já a equipe do interior paulista terminou na liderança, com 16 pontos, após conquistar cinco vitórias em oito jogos.
As duas equipes se enfrentaram na estreia do Paulistão, no dia 10 de janeiro, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Peixe venceu por 2 a 1, com gols de Gabriel Barbosa e Thaciano. O Menino da Vila reestreou pelo clube da Baixada Santista justamente nessa partida, atuando durante os 90 minutos. Depois, foi desfalque em alguns jogos por desgaste físico e também por conta de uma tendinite.
Retrospecto Santos x Grêmio Novorizontino:
Vitórias do Santos: 2
Empates: 4
Derrotas do Santos: 6
Gols marcados: 16 gols
Gols sofridos: 20 gols
Jejum fora de casa:
O Santos venceu apenas uma partida diante do Novorizontino no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi: no dia 22 de setembro de 1991. Ou seja, não vence no local há quase 35 anos.
O retrospecto entre os clubes é considerado recente, já que o antigo Novorizontino faliu em 1999, e o atual Grêmio Novorizontino foi fundado em 2010. Portanto, considerando apenas os confrontos contra a equipe atual, o Peixe não possui nenhuma vitória no estádio.
Nesta temporada, o clube tem como missão melhorar o desempenho como visitante. No ano passado, em 30 partidas longe de seus domínios, o time conquistou apenas sete vitórias, além de oito empates e 15 derrotas.
