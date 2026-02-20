Ex-companheiro de CR7 e Messi elege Neymar como o melhor com quem atuou

Multicampeão por Real Madrid e PSG, o goleiro Keylor Navas apontou Neymar como o jogador mais talentoso com quem atuou ao longo da carreira. Em entrevista ao jornal "AS", o costarriquenho afirmou que, apesar de ter dividido vestiário com nomes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé, foi o brasileiro quem mais o impressionou dentro de campo.

— Estamos falando de grandes estrelas e dos melhores das últimas décadas, mas em termos de talento em campo, Neymar foi quem mais me impressionou. Ele conseguia fazer o que quisesse com a bola, não importava se era com o pé esquerdo ou direito. Quando eu o via jogar, me lembrava de quando eu jogava com meus filhos. Ney é um jogador incrível.

Aos 39 anos, Navas atua no Pumas, do México, e construiu a fase mais vitoriosa da carreira no Real Madrid. Pelo clube merengue, integrou o elenco que conquistou três edições consecutivas da Champions League, nas temporadas 2015/16, 2016/17 e 2017/18, além de quatro Mundiais de Clubes. Na equipe, atuou ao lado de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Ángel Di María, Luka Modric, Casemiro, Marcelo e James Rodríguez.

Em 2019, Navas transferiu-se para o PSG, onde voltou a dividir o vestiário com grandes nomes. No clube francês, foi companheiro do trio formado por Messi, Neymar e Mbappé. No período, conquistou três Copas da França, três Supercopas da França, três títulos da Ligue 1 e uma Copa da Liga Francesa.

Keylor Navas atuou com Neymar durante passagem pelo PSG (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

História de Keylor Navas

A entrevista ao AS ocorreu por ocasião do lançamento do documentário "20KN1: Deus, família, futebol", que aborda as origens humildes do goleiro na Costa Rica, relembra os 29 títulos conquistados e revisita os 20 anos de carreira profissional. O primeiro episódio está disponível no canal do YouTube do jogador.

— É uma história humana contada através das perspectivas dos meus amigos, da minha família, dos meus companheiros de equipe e do meu povo na Costa Rica, além da minha própria. Eu realmente gosto porque consegui enxergar além do que senti em campo.

