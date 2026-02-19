Santos esvazia departamento médico e deve ter força máxima na decisão do Paulista

O Santos não conta com nenhum atleta no departamento médico pela primeira vez na temporada. Nesta quinta-feira (19), o clube informou que o zagueiro Adonis Frías e o meia Zé Rafael participaram do treino com bola ao lado do elenco, no gramado do CT Rei Pelé.

O defensor é titular da posição e costuma formar dupla com Zé Ivaldo ou Luan Peres na zaga. Ele sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita no clássico contra o São Paulo, disputado no dia 4 de fevereiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Já Zé Rafael apresentou dores no joelho esquerdo em decorrência de uma tendinite patelar, que foram intensificadas durante o treino do dia 7 de fevereiro.

A intenção do técnico Juan Pablo Vojvoda era contar com força máxima no último domingo (15), quando o Peixe enfrentou o Velo Clube e goleou a equipe do interior por 6 a 0, em duelo que garantiu a classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista e ainda marcou a estreia de Neymar na temporada.

Adonis Frías se recuperou de um problema na panturrilha. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que vem pela frente:

O Peixe encara o Grêmio Novorizontino neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. A expectativa é de que Neymar comece como titular e atue por mais de 45 minutos. O camisa 10 entrou no intervalo da partida contra o Velo Clube e permaneceu em campo por 46 minutos.

No ano passado, disputou 30 partidas e sofreu quatro lesões que o impediram de ter uma maior sequência de jogos.

No último estadual, o Santos enfrentou o Corinthians na Neo Química Arena, pela semifinal da competição, e acabou eliminado pelo rival.

