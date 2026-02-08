Após rumores de que encerraria a sua carreira caso não fosse convocado para a Copa do Mundo deste ano, Neymar se pronunciou. Em resposta à publicação do jornalista JP Sombra, do Lance!, o camisa 10 do Santos desmentiu essa possibilidade.

continua após a publicidade

- Mentira! No dia em que eu decidi parar, vocês vão escutar da minha boca… enquanto isso vão aproveitando que vou tentar fazer meu melhor para dar alegria aos que gostam de futebol 😉 - respondeu Neymar.

O que Carlo Acelotti pensa sobre a convocação de Neymar?

O técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti, já foi questionado diversas vezes sobre a possibilidade de Neymar ir à Copa do Mundo. Em dezembro do ano passado, o treinador afirmou compreender a expectativa em torno da presença, ou não, do camisa 10 na lista. Ancelotti deixou claro que, se o jogador estiver bem e merecer a convocação para o Mundial, será convocado.

— Eu entendo muito bem que estão muito interessados em Neymar, eu quero esclarecer que estamos em dezembro, a Copa é em junho, vou escolher a equipe que vai à Copa em maio. Se Neymar merecer estar, se estiver bem, melhor que outro, ele vai jogar a Copa do Mundo e ponto. Não tenho dívida com ninguém — disse o treinador do Brasil.

continua após a publicidade

Quando Neymar deve voltar aos jogos?

Neymar, que vem treinando com os demais jogadores do Santos, foi preservado pela comissão técnica da partida contra o Noroeste, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe venceu o jogo por 2 a 1.

Existe a expectativa de que Neymar também seja poupado pelo Santos contra o Athletico-PR devido ao gramado sintético da Arena da Baixada. Com isso, o Peixe deve ter o camisa 10 de volta aos gramados na última rodada do Campeonato Paulista em um duelo que deve ser decisivo no estadual em busca de classificação ao mata-mata.

continua após a publicidade

Como foi a última temporada de Neymar?

Na última temporada, Neymar sofreu com quatro lesões e atuou em apenas 30 jogos pelo Santos. Nesse período, o atacante marcou 12 gols, o que expõe a importância do jogador em campo pelo Peixe. Por conta disso, o clube entende que é melhor retardar o retorno do atleta para contar com o camisa 10 sem riscos e com 100% do condicionamento físico.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Internamente, o elenco entende que Neymar não poder ser a solução de todos os problemas do Santos, embora todos reconheçam a importância e o peso do atleta em campo. Mas os jogadores prezam que o Peixe precisa evoluir coletivamente e não depender de um único jogador.