menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Neymar se pronuncia sobre fim de carreira em publicação de jornalista do Lance!

Meia foi preservado do último jogo do Santos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
23:52
Atualizado há 1 minutos
Neymar durante treino do Santos (Foto: Diego Sanches/Santos FC)
imagem cameraNeymar durante treino do Santos (Foto: Diego Sanches/Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após rumores de que encerraria a sua carreira caso não fosse convocado para a Copa do Mundo deste ano, Neymar se pronunciou. Em resposta à publicação do jornalista JP Sombra, do Lance!, o camisa 10 do Santos desmentiu essa possibilidade.

continua após a publicidade

Relacionadas

- Mentira! No dia em que eu decidi parar, vocês vão escutar da minha boca… enquanto isso vão aproveitando que vou tentar fazer meu melhor para dar alegria aos que gostam de futebol 😉 - respondeu Neymar.

O que Carlo Acelotti pensa sobre a convocação de Neymar?

O técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti, já foi questionado diversas vezes sobre a possibilidade de Neymar ir à Copa do Mundo. Em dezembro do ano passado, o treinador afirmou compreender a expectativa em torno da presença, ou não, do camisa 10 na lista. Ancelotti deixou claro que, se o jogador estiver bem e merecer a convocação para o Mundial, será convocado.

— Eu entendo muito bem que estão muito interessados em Neymar, eu quero esclarecer que estamos em dezembro, a Copa é em junho, vou escolher a equipe que vai à Copa em maio. Se Neymar merecer estar, se estiver bem, melhor que outro, ele vai jogar a Copa do Mundo e ponto. Não tenho dívida com ninguém — disse o treinador do Brasil.

continua após a publicidade

Quando Neymar deve voltar aos jogos?

Neymar, que vem treinando com os demais jogadores do Santos, foi preservado pela comissão técnica da partida contra o Noroeste, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe venceu o jogo por 2 a 1.

Existe a expectativa de que Neymar também seja poupado pelo Santos contra o Athletico-PR devido ao gramado sintético da Arena da Baixada. Com isso, o Peixe deve ter o camisa 10 de volta aos gramados na última rodada do Campeonato Paulista em um duelo que deve ser decisivo no estadual em busca de classificação ao mata-mata.

continua após a publicidade

Como foi a última temporada de Neymar?

Na última temporada, Neymar sofreu com quatro lesões e atuou em apenas 30 jogos pelo Santos. Nesse período, o atacante marcou 12 gols, o que expõe a importância do jogador em campo pelo Peixe. Por conta disso, o clube entende que é melhor retardar o retorno do atleta para contar com o camisa 10 sem riscos e com 100% do condicionamento físico.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Internamente, o elenco entende que Neymar não poder ser a solução de todos os problemas do Santos, embora todos reconheçam a importância e o peso do atleta em campo. Mas os jogadores prezam que o Peixe precisa evoluir coletivamente e não depender de um único jogador.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias