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Jornalista espanhol detona craque da seleção por convocação: 'Uma vergonha'

Joan Poquí questionou ida do atacante à Seleção e criticou a gestão das Datas Fifa

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 15:25
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Raphinha e Vini Jr em ação pela Seleção Brasileira
Raphinha foi alvo de duras críticas de jornalista espanhol após convocação para a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A convocação de Raphinha para os próximos amistosos da Seleção Brasileira provocou uma reação contundente na imprensa espanhola. O jornalista Joan Poquí, do programa Tu Diràs, da rádio catalã RAC1, criticou duramente a decisão do atacante do Barcelona de se apresentar à equipe comandada por Carlo Ancelotti e chegou a defender que o jogador perca a braçadeira de capitão do clube espanhol.

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Raphinha gesticula na vitória do Brasil sobre a Austrália
Jornalista Joan Poquí, da RAC1, criticou duramente Raphinha durante programa de rádio (Foto: Rafael RIbeiro/CBF)

Durante sua participação no programa, Poquí demonstrou indignação com as viagens internacionais e o histórico recente de problemas físicos do brasileiro. Para o jornalista, a participação de Raphinha nos compromissos da Seleção representa um risco desnecessário ao Barcelona.

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— Não faz sentido ir a Singapura jogar amistosos com o Brasil, não faz sentido que Raphinha tenha se machucado nas últimas três Datas Fifa e continue se machucando, não faz sentido dizer que não é nada e que Ancelotti sabe lidar com isso... Nada nesse cara faz sentido! — disparou o jornalista.

A principal preocupação levantada por Poquí está relacionada à condição física do atacante. O comentarista questionou a possibilidade de o jogador retornar dos compromissos internacionais com novos problemas e desfalcar o Barcelona na sequência da temporada.

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Jornalista pede retirada da braçadeira de capitão de Raphinha

As críticas não ficaram restritas à convocação. Durante o programa, Joan Poquí também questionou a postura de Raphinha e defendeu uma medida drástica por parte do Barcelona.

— Eu tiraria a braçadeira de capitão do Raphinha agora mesmo. E quando ele voltar lesionado e não puder jogar... Parece que o Barcelona está poupando jogadores para jogarem pelas seleções. E isso é uma vergonha! É um roubo! É intolerável! — afirmou.

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O jornalista ainda direcionou sua insatisfação ao calendário internacional e à Fifa, responsabilizando a sequência de compromissos das seleções pelo desgaste físico dos atletas.

— Essa pausa não faz sentido, nem a anterior, nem esse cara ir agora com o Brasil. Ou que ele esteja jogando na Liga das Nações... É um absurdo! Pelo amor de Deus! — completou.

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Raphinha, atacante da Seleção Brasileira, veste a camisa 10 diante da Austrália
Raphinha está entre os convocados de Carlo Ancelotti para os próximos amistosos do Brasil (Foto: Saeed Khan / AFP)

As declarações repercutem em meio à preocupação com a utilização de jogadores que dividem suas temporadas entre clubes e seleções. No caso de Raphinha, o debate envolve sua importância para o Barcelona e o papel que desempenha na equipe de Ancelotti.

Raphinha está entre os convocados da Seleção Brasileira

Apesar das críticas, Raphinha integra a lista divulgada por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura.

O atacante está entre as opções ofensivas do treinador ao lado de nomes como Vinicius Jr., Estêvão e Endrick.

A convocação também conta com jogadores que atuam no futebol brasileiro e em diferentes ligas internacionais. Os compromissos fazem parte da programação da Seleção para a atual Data Fifa.

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Confira os convocados do Brasil para os amistosos

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba).

Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

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Atacantes: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).

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