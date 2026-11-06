Jornalista espanhol detona craque da seleção por convocação: 'Uma vergonha'
Joan Poquí questionou ida do atacante à Seleção e criticou a gestão das Datas Fifa
A convocação de Raphinha para os próximos amistosos da Seleção Brasileira provocou uma reação contundente na imprensa espanhola. O jornalista Joan Poquí, do programa Tu Diràs, da rádio catalã RAC1, criticou duramente a decisão do atacante do Barcelona de se apresentar à equipe comandada por Carlo Ancelotti e chegou a defender que o jogador perca a braçadeira de capitão do clube espanhol.
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Durante sua participação no programa, Poquí demonstrou indignação com as viagens internacionais e o histórico recente de problemas físicos do brasileiro. Para o jornalista, a participação de Raphinha nos compromissos da Seleção representa um risco desnecessário ao Barcelona.
— Não faz sentido ir a Singapura jogar amistosos com o Brasil, não faz sentido que Raphinha tenha se machucado nas últimas três Datas Fifa e continue se machucando, não faz sentido dizer que não é nada e que Ancelotti sabe lidar com isso... Nada nesse cara faz sentido! — disparou o jornalista.
A principal preocupação levantada por Poquí está relacionada à condição física do atacante. O comentarista questionou a possibilidade de o jogador retornar dos compromissos internacionais com novos problemas e desfalcar o Barcelona na sequência da temporada.
Jornalista pede retirada da braçadeira de capitão de Raphinha
As críticas não ficaram restritas à convocação. Durante o programa, Joan Poquí também questionou a postura de Raphinha e defendeu uma medida drástica por parte do Barcelona.
— Eu tiraria a braçadeira de capitão do Raphinha agora mesmo. E quando ele voltar lesionado e não puder jogar... Parece que o Barcelona está poupando jogadores para jogarem pelas seleções. E isso é uma vergonha! É um roubo! É intolerável! — afirmou.
O jornalista ainda direcionou sua insatisfação ao calendário internacional e à Fifa, responsabilizando a sequência de compromissos das seleções pelo desgaste físico dos atletas.
— Essa pausa não faz sentido, nem a anterior, nem esse cara ir agora com o Brasil. Ou que ele esteja jogando na Liga das Nações... É um absurdo! Pelo amor de Deus! — completou.
As declarações repercutem em meio à preocupação com a utilização de jogadores que dividem suas temporadas entre clubes e seleções. No caso de Raphinha, o debate envolve sua importância para o Barcelona e o papel que desempenha na equipe de Ancelotti.
Raphinha está entre os convocados da Seleção Brasileira
Apesar das críticas, Raphinha integra a lista divulgada por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Singapura.
O atacante está entre as opções ofensivas do treinador ao lado de nomes como Vinicius Jr., Estêvão e Endrick.
A convocação também conta com jogadores que atuam no futebol brasileiro e em diferentes ligas internacionais. Os compromissos fazem parte da programação da Seleção para a atual Data Fifa.
Confira os convocados do Brasil para os amistosos
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba).
Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).
Meio-campistas: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).
Atacantes: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).
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