EXCLUSIVO: Na Seleção, Hugo Souza abre o jogo sobre Ancelotti, Tite e Dorival

Convocado por Carlo Ancelotti mais uma vez, Hugo Souza falou sobre o treinador da Seleção Brasileira e fez comparações com os trabalhos de Tite e Dorival Júnior, seu atual comandante no Corinthians. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o goleiro destacou os pontos positivos que assimilou de cada técnico ao longo da carreira.

Dorival Júnior, que hoje dirige o Corinthians e também trabalhou com Hugo no Flamengo, foi exaltado pelo conhecimento e pela longa trajetória no futebol. O goleiro lembrou a importância do treinador tanto no início de sua carreira quanto no momento atual.

– O professor Dorival é uma pessoa que eu tenho no dia a dia, que eu admiro muito pelo conhecimento, pela história de vitórias e pela longa carreira no futebol. É uma pessoa respeitada. Tenho que agradecer a ele porque chegou ao clube e me ajudou da melhor forma possível. Para mim foi um prazer trabalhar com ele, tanto no Flamengo como agora no Corinthians – afirmou Hugo Souza.

O goleiro também relembrou a experiência de treinar sob o comando de Tite durante um período na Seleção Brasileira. Apesar de ter convivido por apenas dez dias, destacou a grandeza do técnico e o classificou como um ser humano ímpar. Hugo não descarta um reencontro no futuro.

– Eu tive a oportunidade de passar dez dias com ele quando vim à Seleção, há alguns anos. É um ser humano ímpar, um treinador excepcional. Não tive o prazer de trabalhar com ele de novo, mas não sei o que o futebol me aguarda daqui para frente. Espero que ele continue sendo esse cara, sem esquecer o excepcional que ele é – disse ao L! sobre Tite.

Esta é a segunda convocação de Hugo Souza com Ancelotti. O goleiro já havia sido lembrado na primeira lista do treinador italiano e voltou a aparecer entre os escolhidos. Ao falar sobre o comandante, destacou a importância de trabalhar com uma das figuras mais vitoriosas do futebol mundial.

– A gente sabe, não precisa ficar falando. Ele é um cara que tem muito a agregar, muito conhecimento para transmitir e muitas coisas boas para ensinar. Estamos muito felizes de tê-lo como treinador, de poder compartilhar o dia a dia com ele e conhecer alguém tão vitorioso no futebol. Espero que, assim como estive nas duas convocações até agora, eu possa continuar sendo chamado para seguir mostrando meu trabalho. Talvez, se vim na primeira e na segunda, é porque eles gostaram – concluiu.

Hugo Souza foi convocado pela segunda vez para Seleção (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Números de Hugo nesta temporada:

40 jogos (40 titular)

38 gols sofridos (0.9 por jogo)

18 partidas sem sofrer gols (45%)

2.7 defesas por jogo

1.3 defesas em chutes dentro da área por jogo

74% de bolas defendidas

41% de acerto no passe longo

3 pênaltis defendidos

Nota Sofascore 7.03