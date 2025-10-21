Mesmo favorito e com maior posse de bola, o Brasil teve jogo duro, mas venceu em 1 a 1 com a Costa Rica nesta terça-feira (21), no Marrocos, pela segunda rodada do Mundial Feminino Sub-17.

A seleção costarriquenha saiu na frente ainda no primeiro tempo, aproveitando erro da defesa brasileira. Lucía Paniagua finalizou com precisão na saída da goleira. Na etapa final, Gi Iseppe marcou o gol de empate e evitou a derrota da equipe de Rilany Silva.

O Brasil chegou a ter um gol anulado pela arbitragem e dominou as ações no segundo tempo, mas não conseguiu a virada. Nos acréscimos, a árbitra ainda marcou pênalti para a Seleção, mas Kailany desperdiçou.

Brasil empata com a Costa Rica no Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza/CBF)

Agenda de jogos do Brasil no Mundial Feminino Sub-17

Agora, a Seleção decide sua vaga na próxima fase diante da Itália, na quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), novamente no Estádio Mohammed VI (Campo 1). O duelo vale a liderança do grupo e a confirmação na fase mata-mata.

Resultados e próximos jogos do Brasil:

1ª rodada: Marrocos 0 x 3 Brasil – 17/10, 16h, Rabat

2ª rodada: Costa Rica 1 x 1 Brasil – 21/10, 13h, Mohammed VI (Campo 1)

3ª rodada: Brasil x Itália – 24/10, 16h, Mohammed VI (Campo 1)

