AO VIVO: assista às entrevistas de Gabriel Magalhães e Martinelli na Seleção
Brasil volta a campo nesta terça-feira (9), fora de casa, contra a Bolívia
- Matéria
- Mais Notícias
TERESÓPOLIS — Em preparação de olho no duelo com a Bolívia, a Seleção Brasileira treina na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para a última rodada das Eliminatórias, contra a Bolívia. Neste domingo (7), dois jogadores concedem entrevista coletiva: Gabriel Magalhães, zagueiro, e Gabriel Martinelli, atacante, ambos do Arsenal. Assista ao vivo:
Relacionadas
- Botafogo
Zagueiro do Botafogo aproveita experiência com a Seleção aos 18 anos
Botafogo07/09/2025
- Fora de Campo
Ex-Seleção Brasileira revela sonho de defender o Flamengo: ‘Arrepiava’
Fora de Campo06/09/2025
- Fora de Campo
Samuel Lino, do Flamengo, agita web com golaço em treino da Seleção: ‘Craque’
Fora de Campo06/09/2025
A dupla do clube inglês foi titular na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, por 3 a 0 - Martinelli deixou o gramado no segundo tempo para a entrada de Lucas Paquetá. O zagueiro, por sua vez, atuou os 90 minutos.
➡️ Em Teresópolis, estádio que recebeu Pelé e Garrincha tenta ficar de pé
Após a janela com a imprensa, haverá cerca de uma hora de intervalo até o início das atividades nos campos da Granja Comary. Apenas os 15 primeiros minutos serão liberados para registros, como de praxe da organização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Programação da Seleção Brasileira
Os jogadores ainda terão mais um treino em Teresópolis antes da partida contra a Bolívia, nesta segunda-feira, pela manhã. O técnico Carlo Ancelotti falará com os jornalistas às vésperas do duelo, às 9h.
Classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil encerra sua participação nas Eliminatórias na altitude de El Alto. Já na segunda posição, a briga, agora, é pela manutenção do lugar na classificação - a Argentina, com dez pontos de vantagem (38 a 28), conifrmou a vaga com campanha brilhante.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
- Matéria
- Mais Notícias