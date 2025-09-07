TERESÓPOLIS — Em preparação de olho no duelo com a Bolívia, a Seleção Brasileira treina na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para a última rodada das Eliminatórias, contra a Bolívia. Neste domingo (7), dois jogadores concedem entrevista coletiva: Gabriel Magalhães, zagueiro, e Gabriel Martinelli, atacante, ambos do Arsenal. Assista ao vivo:

A dupla do clube inglês foi titular na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, por 3 a 0 - Martinelli deixou o gramado no segundo tempo para a entrada de Lucas Paquetá. O zagueiro, por sua vez, atuou os 90 minutos.

Após a janela com a imprensa, haverá cerca de uma hora de intervalo até o início das atividades nos campos da Granja Comary. Apenas os 15 primeiros minutos serão liberados para registros, como de praxe da organização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Gabriel Martinelli foi titular na vitória da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Programação da Seleção Brasileira

Os jogadores ainda terão mais um treino em Teresópolis antes da partida contra a Bolívia, nesta segunda-feira, pela manhã. O técnico Carlo Ancelotti falará com os jornalistas às vésperas do duelo, às 9h.

Classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil encerra sua participação nas Eliminatórias na altitude de El Alto. Já na segunda posição, a briga, agora, é pela manutenção do lugar na classificação - a Argentina, com dez pontos de vantagem (38 a 28), conifrmou a vaga com campanha brilhante.

