CBF anuncia data da última convocação da Seleção Brasileira em 2025
Brasil enfrenta Senegal e Tunísia na última Data Fifa do ano
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira terá nova convocação no dia 3 de novembro, para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que marcam a última Data Fifa de 2025. A lista será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti a partir das 15h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Técnico do Real Madrid ‘aprende’ com Carlo Ancelotti no Brasil sobre caso Vini Jr-Rodrygo
Futebol Internacional19/10/2025
- Futebol Internacional
Derrota da Roma traz má notícia para Ancelotti no Brasil; entenda
Futebol Internacional19/10/2025
- Futebol Internacional
Ancelotti revela motivo para aceitar convite da Seleção Brasileira
Futebol Internacional16/10/2025
➡️ Rivaldo avalia Ancelotti na Seleção e analisa situação de Endrick: ‘Momento errado’
➡️ Fifa atualiza ranking mundial de seleções, e Brasil cai de posição
O anúncio da data foi feito nesta segunda-feira (20) pela CBF. Os confrontos fazem parte do calendário de preparação para a Copa do Mundo de 2026 e serão os últimos jogos da equipe neste ano.
O Brasil enfrenta Senegal no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. Três dias depois, encara a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.
A convocação de novembro será a penúltima antes da lista final para o Mundial. Em março de 2025, a seleção fará seus dois últimos amistosos antes da convocação definitiva, enfrentando rivais europeus ainda a serem confirmados pela CBF.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias