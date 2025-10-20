menu hamburguer
CBF anuncia data da última convocação da Seleção Brasileira em 2025

Brasil enfrenta Senegal e Tunísia na última Data Fifa do ano

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/10/2025
21:36
Carlo Ancelotti já admite seguir como técnico do Brasil até 2030
imagem cameraCarlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A Seleção Brasileira terá nova convocação no dia 3 de novembro, para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que marcam a última Data Fifa de 2025. A lista será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti a partir das 15h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

O anúncio da data foi feito nesta segunda-feira (20) pela CBF. Os confrontos fazem parte do calendário de preparação para a Copa do Mundo de 2026 e serão os últimos jogos da equipe neste ano.

O Brasil enfrenta Senegal no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. Três dias depois, encara a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

A convocação de novembro será a penúltima antes da lista final para o Mundial. Em março de 2025, a seleção fará seus dois últimos amistosos antes da convocação definitiva, enfrentando rivais europeus ainda a serem confirmados pela CBF.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti em coletiva na CBF para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

