Brasil x Costa Rica feminino: onde assistir e escalações
Seleção feminina venceu na estreia
O Brasil enfrenta a Costa Rica nesta terça-feira (21), às 16h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Mundial Feminino sub-17. A bola rola no Mohammed VI (Campo 1), em Rabat, no Marrocos, e conta com transmissão da Cazé TV, ao vivo e com imagens no Youtube.
A Seleção estreou com vitória no Mundial sub-17, vencendo o Marrocos por 3 a 0. Os gols foram marcados por Evelin, Giovanna Waksmann e Aline. Entre os destaques da Seleção estão nomes como Giovanna Waksman, ex-Botafogo, e Ana Morganti, do Corinthians, Gabi Rolnik, do Benfica, e Kaylane, do Flamengo.
A Costa Rica, por sua vez, estreou com derrota por 3 a 0 para a Itália e precisa se recuperar na competição. Na terceira e última rodada da fase de grupos, o Brasil enfrenta a Itália e a Costa Rica o Marrocos.
Brasil x Costa Rica feminino: onde assistir
- BRASIL X COSTA RICA - MUNDIAL FEMININO 2025
- Data: terça, 21 de outubro
- Local: Mohammed VI (Campo 1), em Rabat, no Marrocos
- Horário: 16h (de Brasília)
- Onde assistir: Cazé TV (Youtube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL: Jheniffer; Allyne, Marina, Andreyna; Julia Pereira, Julia Faria, Kayslane, Giovanna Waksman; Evelin, Maria e Gi Iseppe.
COSTA RICA: Alina Díaz; Emily Gómez, Daniela Jiménez e Keyla Soto; Ana Hernández e Sofia Morales; Gabriela Rodríguez e Valeria Acuña.
