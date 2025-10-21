menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasil x Costa Rica feminino: onde assistir e escalações

Seleção feminina venceu na estreia

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 21/10/2025
06:47
Brasil e Costa Rica duelam pelo Mundial Feminino Sub-17.
imagem cameraBrasil e Costa Rica duelam pelo Mundial Feminino Sub-17.
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil enfrenta a Costa Rica nesta terça-feira (21), às 16h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Mundial Feminino sub-17. A bola rola no Mohammed VI (Campo 1), em Rabat, no Marrocos, e conta com transmissão da Cazé TV, ao vivo e com imagens no Youtube.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A Seleção estreou com vitória no Mundial sub-17, vencendo o Marrocos por 3 a 0. Os gols foram marcados por Evelin, Giovanna Waksmann e Aline. Entre os destaques da Seleção estão nomes como Giovanna Waksman, ex-Botafogo, e Ana Morganti, do Corinthians, Gabi Rolnik, do Benfica, e Kaylane, do Flamengo.

A Costa Rica, por sua vez, estreou com derrota por 3 a 0 para a Itália e precisa se recuperar na competição. Na terceira e última rodada da fase de grupos, o Brasil enfrenta a Itália e a Costa Rica o Marrocos.

continua após a publicidade

➡️ Dupla argentina do Gimnasia chama atenção na Ladies Cup

Brasil x Costa Rica feminino: onde assistir

  • BRASIL X COSTA RICA - MUNDIAL FEMININO 2025
  • Data: terça, 21 de outubro
  • Local: Mohammed VI (Campo 1), em Rabat, no Marrocos
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Onde assistir: Cazé TV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Jheniffer; Allyne, Marina, Andreyna; Julia Pereira, Julia Faria, Kayslane, Giovanna Waksman; Evelin, Maria e Gi Iseppe.

COSTA RICA: Alina Díaz; Emily Gómez, Daniela Jiménez e Keyla Soto; Ana Hernández e Sofia Morales; Gabriela Rodríguez e Valeria Acuña.

Giovanna Waksman - Brasil
Giovanna Waksman na Seleção. (Foto: Reprodução / Instagram)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias