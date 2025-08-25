Goleiro do Corinthians Hugo Souza é convocado pela Seleção Brasileira
Goleiro já tinha marcado presença na primeira lista do técnico Carlo Ancelotti, em maio deste ano
- Matéria
- Mais Notícias
Pela segunda vez consecutiva, o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, aparece na lista de convocados da Seleção Brasileira feita pelo técnico Carlo Ancelotti.
Relacionadas
- Fora de Campo
Torcedores do Corinthians reagem a possível saída de Memphis: ‘Sempre isso’
Fora de Campo25/08/2025
- Futebol Nacional
Torcida do Corinthians esgota ingressos para jogo contra o Athletico pela Copa do Brasil
Futebol Nacional25/08/2025
- Corinthians
Hugo vê vitória do Corinthians como ‘alívio’ e diz como isso pode ajudar na Copa do Brasil
Corinthians25/08/2025
Para a posição, além de Hugo, o treinador italiano chamou Alisson (Liverpool) e Bento (Al-Nassr). Em maio deste ano, o arqueiro já havia sido lembrado para os duelos decisivos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai.
Na ocasião, Hugo celebrou não apenas o retorno à Seleção após sete anos, mas também o fato de a equipe ter enfrentado o Paraguai na Neo Química Arena, casa do Corinthians.
O Timão não tinha um representante na equipe principal desde 2023, quando Yuri Alberto foi convocado por Ramón Menezes para um amistoso contra o Marrocos.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Convocação Seleção Brasileira:
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (25), a lista dos 23 jogadores selecionados para os dois últimos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Na terceira posição na tabela de classificação, com 25 pontos, e já garantida na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
Em seguida, o Brasil visita a Bolívia, dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto, a segunda maior cidade boliviana, localizada a uma altitude de 4 mil metros.
Portanto, Hugo Souza não será desfalque nem no Brasileirão nem na Copa do Brasil, já que o torneio nacional será paralisado durante a Data Fifa e o duelo eliminatório contra o Athletico-PR acontecerá apenas após o período de jogos da Seleção.
Nas últimas semanas, Carlo Ancelotti e seu staff da comissão técnica estiveram em vários Estados do Brasil para acompanhar jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil, e também da Libertadores, a fim de observar os jogadores que constam da lista larga do treinador.
Números de Hugo nesta temporada:
40 jogos (40 titular)
38 gols sofridos (0.9 por jogo)
18 partidas sem sofrer gols (45%)
2.7 defesas por jogo
1.3 defesas em chutes dentro da área por jogo
74% de bolas defendidas
41% de acerto no passe longo
3 pênaltis defendidos
Nota Sofascore 7.03
Próximos jogos do Corinthians:
QUARTAS DA COPA DO BRASIL (27/08) - 21h30 - Athlético-PR x Corinthians - Ligga Arena
22ª RODADA DO BRASILEIRÃO (31/08) - 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Neo Química Arena
QUARTAS DA COPA DO BRASIL (11/09) - 21h30 - Corinthians x Athlético-PR - Neo Química Arena
23ª RODADA DO BRASILEIRÃO (14/09 - data e horário - a definir) - Fluminense x Corinthians - Maracanã
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias