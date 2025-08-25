Goleiro do Corinthians Hugo Souza é convocado pela Seleção Brasileira

Pela segunda vez consecutiva, o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, aparece na lista de convocados da Seleção Brasileira feita pelo técnico Carlo Ancelotti.

Para a posição, além de Hugo, o treinador italiano chamou Alisson (Liverpool) e Bento (Al-Nassr). Em maio deste ano, o arqueiro já havia sido lembrado para os duelos decisivos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai.

Na ocasião, Hugo celebrou não apenas o retorno à Seleção após sete anos, mas também o fato de a equipe ter enfrentado o Paraguai na Neo Química Arena, casa do Corinthians.

O Timão não tinha um representante na equipe principal desde 2023, quando Yuri Alberto foi convocado por Ramón Menezes para um amistoso contra o Marrocos.

Hugo Souza durante treino na Neo Química Arena pela Seleção Brasileira. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Convocação Seleção Brasileira:

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (25), a lista dos 23 jogadores selecionados para os dois últimos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Na terceira posição na tabela de classificação, com 25 pontos, e já garantida na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Em seguida, o Brasil visita a Bolívia, dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto, a segunda maior cidade boliviana, localizada a uma altitude de 4 mil metros.

Portanto, Hugo Souza não será desfalque nem no Brasileirão nem na Copa do Brasil, já que o torneio nacional será paralisado durante a Data Fifa e o duelo eliminatório contra o Athletico-PR acontecerá apenas após o período de jogos da Seleção.

Nas últimas semanas, Carlo Ancelotti e seu staff da comissão técnica estiveram em vários Estados do Brasil para acompanhar jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil, e também da Libertadores, a fim de observar os jogadores que constam da lista larga do treinador.

Números de Hugo nesta temporada:

40 jogos (40 titular)

38 gols sofridos (0.9 por jogo)

18 partidas sem sofrer gols (45%)

2.7 defesas por jogo

1.3 defesas em chutes dentro da área por jogo

74% de bolas defendidas

41% de acerto no passe longo

3 pênaltis defendidos

Nota Sofascore 7.03

Próximos jogos do Corinthians:

QUARTAS DA COPA DO BRASIL (27/08) - 21h30 - Athlético-PR x Corinthians - Ligga Arena

22ª RODADA DO BRASILEIRÃO (31/08) - 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Neo Química Arena

QUARTAS DA COPA DO BRASIL (11/09) - 21h30 - Corinthians x Athlético-PR - Neo Química Arena

23ª RODADA DO BRASILEIRÃO (14/09 - data e horário - a definir) - Fluminense x Corinthians - Maracanã