imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Goleiro do Corinthians Hugo Souza é convocado pela Seleção Brasileira

Goleiro já tinha marcado presença na primeira lista do técnico Carlo Ancelotti, em maio deste ano

Hugo Souza acumula 40 jogos como titular do Corinthians nesta temporada. (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Hugo Souza acumula 40 jogos como titular do Corinthians nesta temporada. (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 25/08/2025
16:59
Pela segunda vez consecutiva, o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, aparece na lista de convocados da Seleção Brasileira feita pelo técnico Carlo Ancelotti.

Para a posição, além de Hugo, o treinador italiano chamou Alisson (Liverpool) e Bento (Al-Nassr). Em maio deste ano, o arqueiro já havia sido lembrado para os duelos decisivos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai.

Na ocasião, Hugo celebrou não apenas o retorno à Seleção após sete anos, mas também o fato de a equipe ter enfrentado o Paraguai na Neo Química Arena, casa do Corinthians.

O Timão não tinha um representante na equipe principal desde 2023, quando Yuri Alberto foi convocado por Ramón Menezes para um amistoso contra o Marrocos.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Hugo Souza durante treino na Neo Química Arena pela Seleção Brasileira. (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Hugo Souza durante treino na Neo Química Arena pela Seleção Brasileira. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Convocação Seleção Brasileira:

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (25), a lista dos 23 jogadores selecionados para os dois últimos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Na terceira posição na tabela de classificação, com 25 pontos, e já garantida na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Em seguida, o Brasil visita a Bolívia, dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto, a segunda maior cidade boliviana, localizada a uma altitude de 4 mil metros.

Portanto, Hugo Souza não será desfalque nem no Brasileirão nem na Copa do Brasil, já que o torneio nacional será paralisado durante a Data Fifa e o duelo eliminatório contra o Athletico-PR acontecerá apenas após o período de jogos da Seleção.

Nas últimas semanas, Carlo Ancelotti e seu staff da comissão técnica estiveram em vários Estados do Brasil para acompanhar jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil, e também da Libertadores, a fim de observar os jogadores que constam da lista larga do treinador.

Números de Hugo nesta temporada:

40 jogos (40 titular)
38 gols sofridos (0.9 por jogo)
18 partidas sem sofrer gols (45%)
2.7 defesas por jogo
1.3 defesas em chutes dentro da área por jogo
74% de bolas defendidas
41% de acerto no passe longo
3 pênaltis defendidos
Nota Sofascore 7.03

Próximos jogos do Corinthians:

QUARTAS DA COPA DO BRASIL (27/08) - 21h30 - Athlético-PR x Corinthians - Ligga Arena

22ª RODADA DO BRASILEIRÃO (31/08) - 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Neo Química Arena

QUARTAS DA COPA DO BRASIL (11/09) - 21h30 - Corinthians x Athlético-PR - Neo Química Arena

23ª RODADA DO BRASILEIRÃO (14/09 - data e horário - a definir) - Fluminense x Corinthians - Maracanã

