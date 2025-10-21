Seleção Brasileira tem semana cheia antes de encarar Inglaterra e Itália; confira agenda
Brasil terá dois amistosos em solo europeu nesta Data-Fifa
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira feminina inicia nesta terça-feira (21) a reta final de preparação para os dois amistosos na Europa. O primeiro desafio será no sábado (25), diante da Inglaterra, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, na terça-feira (28), o Brasil enfrenta a Itália, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Após se despedir do Palmeiras, Camilla Orlando se dedica à Seleção feminina sub-20
Futebol Feminino20/10/2025
- Futebol Feminino
Gio Garbelini passará por cirurgia após grave lesão e desfalcará Seleção Feminina
Futebol Feminino17/10/2025
- Futebol Feminino
Com Palmeiras e Corinthians em alta, veja novidades da Seleção feminina
Futebol Feminino09/10/2025
O grupo comandado por Arthur Elias realiza todos os treinos da semana no CT do Curzon Ashton, em Manchester. A delegação segue em ritmo intenso de trabalhos, com foco tático e ajustes na formação titular antes do duelo contra as atuais campeãs europeias.
Na sexta-feira (24), o técnico Arthur Elias e uma jogadora concedem entrevista coletiva no Etihad Stadium, às 15h45 (de Brasília), seguida do último treino às 16h30.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Agenda da Seleção feminina
Confira a programação completa da Seleção:
Terça-feira (21) – CT Curzon Ashton
• 16h30 – Treino
Quarta-feira (22) – CT Curzon Ashton
• 16h30 – Treino
Quinta-feira (23) – CT Curzon Ashton
• 16h30 – Treino
Sexta-feira (24) – Etihad Stadium
• 15h45 – Coletiva com Arthur Elias e uma atleta
• 16h30 – Treino
Sábado (25) – Etihad Stadium
• 13h30 – Inglaterra x Brasil
➡️ Seleção Brasileira se apresenta na Inglaterra para amistosos; veja fotos
Convocação do Brasil
Confira lista de Arthur Elias para encarar Inglaterra, no dia 25, e da Itália, no dia 28 de outubro.
- GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo)
- LATERAIS: Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG)
- MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras) e Ary Borges (Racing Louisville FC)
- ATACANTES: Isa (São Paulo), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres-MEX), Isa Caroline (São Paulo), Ludmila (Chicago), Amanda Gutierres (Palmeiras), Bia Zaneratto (Kansas) e Tainá Maranhão (Palmeiras)
➡️ Dudinha, ex-São Paulo, marca dois gols em vitória do San Diego Wave: ‘Momento especial’
- Matéria
- Mais Notícias