Futebol Feminino

Seleção Brasileira tem semana cheia antes de encarar Inglaterra e Itália; confira agenda

Brasil terá dois amistosos em solo europeu nesta Data-Fifa

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 21/10/2025
14:28
Seleção brasileira feminina na decisão da Copa América (Foto; Lívia Villas Boas / CBF)
Seleção brasileira feminina na decisão da Copa América. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
A Seleção Brasileira feminina inicia nesta terça-feira (21) a reta final de preparação para os dois amistosos na Europa. O primeiro desafio será no sábado (25), diante da Inglaterra, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, na terça-feira (28), o Brasil enfrenta a Itália, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

O grupo comandado por Arthur Elias realiza todos os treinos da semana no CT do Curzon Ashton, em Manchester. A delegação segue em ritmo intenso de trabalhos, com foco tático e ajustes na formação titular antes do duelo contra as atuais campeãs europeias.

Na sexta-feira (24), o técnico Arthur Elias e uma jogadora concedem entrevista coletiva no Etihad Stadium, às 15h45 (de Brasília), seguida do último treino às 16h30.

Agenda da Seleção feminina

Confira a programação completa da Seleção:

Terça-feira (21) – CT Curzon Ashton
• 16h30 – Treino

Quarta-feira (22) – CT Curzon Ashton
• 16h30 – Treino

Quinta-feira (23) – CT Curzon Ashton
• 16h30 – Treino

Sexta-feira (24) – Etihad Stadium
• 15h45 – Coletiva com Arthur Elias e uma atleta
• 16h30 – Treino

Sábado (25) – Etihad Stadium
• 13h30 – Inglaterra x Brasil

Convocação do Brasil

Confira lista de Arthur Elias para encarar Inglaterra, no dia 25, e da Itália, no dia 28 de outubro.

  1. GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo)
  2. LATERAIS: Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG)
  3. MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras) e Ary Borges (Racing Louisville FC)
  4. ATACANTES: Isa (São Paulo), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres-MEX), Isa Caroline (São Paulo), Ludmila (Chicago), Amanda Gutierres (Palmeiras), Bia Zaneratto (Kansas) e Tainá Maranhão (Palmeiras)

Amanda Gutierres comemora gol pelo Brasil na Copa América (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
Amanda Gutierres comemora gol pelo Brasil na Copa América (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

