A Seleção Brasileira feminina inicia nesta terça-feira (21) a reta final de preparação para os dois amistosos na Europa. O primeiro desafio será no sábado (25), diante da Inglaterra, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, na terça-feira (28), o Brasil enfrenta a Itália, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

O grupo comandado por Arthur Elias realiza todos os treinos da semana no CT do Curzon Ashton, em Manchester. A delegação segue em ritmo intenso de trabalhos, com foco tático e ajustes na formação titular antes do duelo contra as atuais campeãs europeias.

Na sexta-feira (24), o técnico Arthur Elias e uma jogadora concedem entrevista coletiva no Etihad Stadium, às 15h45 (de Brasília), seguida do último treino às 16h30.

Agenda da Seleção feminina

Confira a programação completa da Seleção:

Terça-feira (21) – CT Curzon Ashton

• 16h30 – Treino

Quarta-feira (22) – CT Curzon Ashton

• 16h30 – Treino

Quinta-feira (23) – CT Curzon Ashton

• 16h30 – Treino

Sexta-feira (24) – Etihad Stadium

• 15h45 – Coletiva com Arthur Elias e uma atleta

• 16h30 – Treino

Sábado (25) – Etihad Stadium

• 13h30 – Inglaterra x Brasil

Convocação do Brasil

Confira lista de Arthur Elias para encarar Inglaterra, no dia 25, e da Itália, no dia 28 de outubro.

GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo) LATERAIS: Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG) MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras) e Ary Borges (Racing Louisville FC) ATACANTES: Isa (São Paulo), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres-MEX), Isa Caroline (São Paulo), Ludmila (Chicago), Amanda Gutierres (Palmeiras), Bia Zaneratto (Kansas) e Tainá Maranhão (Palmeiras)

