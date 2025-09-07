A Itália confirmou o favoritismo e venceu a Turquia na final do Mundial de Vôlei feminino, neste domingo (6). Já o Brasil conquistou o terceiro lugar em cima do Japão, em partida equilibrada. Com Gabi Guimarães na lista, a 'seleção ideal' do Mundial excluiu algumas 'estrelas' e destacou outra brasileira.

A Federação Internacional de Vôlei elegeu a seleção 'ideal´ e surpreendeu ao excluir Antropova e Egonu da equipe. Na lista, Gabi Guimarães foi eleita a melhor ponteira do campeonato e Alessia Orro levou para casa o prêmio de MVP da competição.

Além delas, Julia Kudiess foi considerada a melhor bloqueadora da competição e Vargas foi a maior pontuadora do torneio.

➡️Gabi Guimarães tem números insanos; veja estatísticas de Brasil e Japão no Mundial

Confira 'seleção ideal' completa do Mundial

Seleção Ideal:

MVP: Alessia Orro (Itália)

Melhor levantadora: Alessia Orro (Itália)

Melhor oposta: Melissa Vargas (Turquia)

Melhore ponteira 1: Gabi Guimarães (Brasil)

Melhor ponteira 2: Mayu Ishikawa (Japão)

Melhor central 1: Eda Erdem (Turquia)

Melhor central 2: Anna Danesi (Itália)

Melhor líbero: Monica De Gennaro (Itália)

Veja as melhores jogadoras em cada fundamento:

Maior pontuadora: Melissa Vargas, com 151 pontos (Turquia) Maior bloqueadora: Julia Kudiess, com 31 bloqueios (Brasil0 Melhor sacadora: Martyna Czyrnianska, com 10 aces (Polônia) Atacante mais efetiva: Eda Erdem, com 68.92% de aproveitamento (Turquia) Passadora mais efetiva: Zhuang Yushan, com 69% de aproveitamento (China)

Itália lidera 'seleção ideal' do Mundial de Vôlei. (Foto: Volleyball World / Divulgação)

Como foi a final?



Primeiro set

O 1ª set foi equilibrado. A Turquia começou a partida mais ofensiva e acionou as centrais, com destaque para Esdem. Do outro lado, Orro dividiu bem as bolas e diversificou os levantamentos, preferenciando Sylla.

Com pontos trocados, ambas seleções protagonizaram pontos intensos e uma parcial com poucos erros. No final, a técnica da Itália foi superior e a equipe venceu a parcial nos detalhes por 25 a 23.

Segundo set

A segunda parcial foi um atropelo da Turquia. A oposta Vargas apareceu no jogo e converteu bolas variadas com muita intensidade. A Itália cometeu erros bobos e falhou nas defesas e, principalmente, na recepção.

Além do setor defensivo, o ataque italiano também falhou. Egonu e Antropova foram marcadas e atacaram para fora diversas vezes. Com isso, a Itália não teve chance de reação e foi derrotada por 25 a 13.

Terceiro set

No terceiro set, as duas seleções consertaram os erros e tiveram dificuldades em diferentes fundamentos. A Itália começou o set dominando o placar e chegou a abrir quatro pontos de vantagem, acertando todos os ataques. No meio da parcial, porém, a Turquia melhorou a recepção e acertou o bloqueio, freando a investida da oponente. Com Vargar, as turcas empataram a parcial em 16 a 16.

O set foi disputado ponto a ponto até o fim e, ainda com Vargas, a Turquia quase evitou a vitória italiana. Egonu, porém, puxou a responsabiliade e virou a última bola que deu a vitória para Itália por 26 a 24.

Quarto set

A Turquia voltou pro jogo e deixou a Itália perdida em quadra. As turcas recuperaram a força do segundo set e se destacaram nos ataques precisos de Vargas e na recepção de Gizem. Erdem foi acionada e virou bolas importantes para somar a vantagem de 20 a 12 para Turquia.

A Itália tentou a reação, mas teve dificuldade em se desmarcar e colecionou bolas mal atacadas. Com isso, a Turquia venceu a parcial por 25 a 19.

Tie break

A Turquia começou o tie-break anotando duas bolas intensas em sequência. Do outro lado, a reação foi rápida com Egonu, que virou o placar para começar a virada. A recepção das italianas melhorou e conseguiu frear os ataques de Karakurt, que se destacou no set.

No fim, as italianas encaixaram o jogo e mantiveram vantagem no placar com bloqueios bem feitos. Com isso, a Itália garantiu o Mundial de Vôlei com o placar de 15